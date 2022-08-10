Москвичи вспомнили о прогулках по столичному «Бродвею»

О прогулках по столичному «Бродвею» вспомнили пользователи сети в комментариях под опубликованным в Telegram-канале «Старая Москва» фото пешеходного бульвара в районе Тропарево-Никулино. В кадр попали отдыхающие на лавочках люди и длинная очередь в ларек «Мороженое».

Фото: Мослента Мослента

«Пешеходный бульвар возле универмага "Польская мода", 1980-е», — написал автор поста. «Это же улица 26 Бакинских комиссаров!», «Местные и поныне называют этот бульвар "Бродвеем"», — узнали локацию пользователи сети.

Многие вспомнили о прогулках в этих местах в советское время. «Сколько в этой палатке мороженного перекуплено! Иногда даже литовское завозили, необычное», «А рядом продавали пончики, очень вкусные!» — написали они.