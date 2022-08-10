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2 часа назад

Москвичи вспомнили о прогулках по столичному «Бродвею»

Мослента

О прогулках по столичному «Бродвею» вспомнили пользователи сети в комментариях под опубликованным в Telegram-канале «Старая Москва» фото пешеходного бульвара в районе Тропарево-Никулино. В кадр попали отдыхающие на лавочках люди и длинная очередь в ларек «Мороженое».

Москвичи вспомнили о прогулках по столичному «Бродвею»
Фото: МослентаМослента

«Пешеходный бульвар возле универмага "Польская мода", 1980-е», — написал автор поста. «Это же улица 26 Бакинских комиссаров!», «Местные и поныне называют этот бульвар "Бродвеем"», — узнали локацию пользователи сети.

Многие вспомнили о прогулках в этих местах в советское время. «Сколько в этой палатке мороженного перекуплено! Иногда даже литовское завозили, необычное», «А рядом продавали пончики, очень вкусные!» — написали они.

Ранее журналист и писатель Александр Цыганов поделился воспоминаниями о дворовой жизни в центре столицы. Около его дома на Покровке был типичный старый московский дворик с развешанным бельем и мужиками, играющими в домино.

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