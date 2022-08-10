Самые суровые детские качели нашли в Кузбассе

Они, включая сиденье, если его можно так назвать, полностью сделаны из стали.
Жители Березовского Кемеровской области обнаружили в одном из дворов необычные детские качели. Вместо обычного сиденья здесь на цепях висит металлическая пластина, сообщает.
«Суровым березовским детям — суровые качели. Суровее пока я не видел»,
— подписал фотографию, размещенную в социальных сетях, ее автор.
Пользователи, удивляясь такому решению для детского аттракциона, иронизируют:
«У нас в котельной такие полы железные. Надеюсь, не оттуда вырезали».
Почему было принято именно такое дизайнерское решение для детских качелей, остается неизвестным, уточняет VSE42.ru.