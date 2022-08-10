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30 минут назад

Самые суровые детские качели нашли в Кузбассе

НДН.Инфоиещё 1

Они, включая сиденье, если его можно так назвать, полностью сделаны из стали.

Самые суровые детские качели нашли в Кузбассе
Фото: НДН.ИнфоНДН.Инфо

Жители Березовского Кемеровской области обнаружили в одном из дворов необычные детские качели. Вместо обычного сиденья здесь на цепях висит металлическая пластина, сообщает.

«Суровым березовским детям — суровые качели. Суровее пока я не видел»,

— подписал фотографию, размещенную в социальных сетях, ее автор.

Пользователи, удивляясь такому решению для детского аттракциона, иронизируют:

«У нас в котельной такие полы железные. Надеюсь, не оттуда вырезали».

Почему было принято именно такое дизайнерское решение для детских качелей, остается неизвестным, уточняет VSE42.ru.

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