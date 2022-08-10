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3 часа назад

В тающих ледниках обнаружили человеческие останки и обломки самолета

Lenta.ru

Тающие ледники Швейцарских Альп на фоне рекордно высоких температур обнажили человеческие останки и обломки самолета, потерпевшего крушение в 1968 году. Как уточняет The Guardian, один из скелетов 3 августа обнаружили во время восхождения на ледник Чессен два французских альпиниста.

В тающих Альпах обнаружили останки людей и обломки самолета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В полиции журналистам рассказали, что скелет был извлечен с помощью вертолета в тот же день.

По словам смотрителя хижины, с которой многие путешественники в этой местности начинают восхождение, останки были найдены близ старой тропы, которой перестали пользоваться около 10 лет назад. Собеседник The Guardian предполагает, что альпинисты использовали старую карту.

За неделю до описанного случая на располагающемся неподалеку от курорта Церматт леднике Штоки было обнаружено еще одно тело. В местной полиции заявили, что процесс опознания человеческих останков с помощью ДНК-экспертизы займет несколько дней.

Издание указывает, что в начале августа горный гид обнаружил в Бернских Альпах обломки самолета, разбившегося над Алечским ледником в июне 1968 года. Рассказывая о находке, 38-летний Доминик Неллен признался, что издалека ему показалось, будто впереди лежат два рюкзака. При осмотре обломков выяснилось, что мужчина нашел самолет Piper Cherokee, который потерпел крушение 30 июня 1968 года. Тела находившихся на борту судна учителя, врача и его сына нашли после крушения, однако отыскать обломки самолета тогда не удалось.

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