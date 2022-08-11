На дне реки в Германии нашли неповрежденный корабль XVII века

Морские археологи обнаружили на севере Германии обломки 400-летнего грузового судна, которое сравнили с «капсулой времени». Оно затонуло практически в вертикальном положении, сообщает Live Science.

Фото: Мир24 Мир24

Осмотр показал, что корабль оказался практически неповрежденным, а на его борту до сих пор находятся бочки с известью. Груз, который предназначался для каменной промышленности, был отправлен несколько столетий назад.

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Корабль относится к ганзейскому периоду (13-17 века). В то время группа североевропейских торговых гильдий доминировала в Балтийском и Северном морях. Грузовые суда периодически тонули, но археологи лишь в единичных случаях находят их следы – древесина быстро разрушается под водой.

Судно из Германии уцелело, так как его быстро покрыл слой мелкой речной грязи. Оно находится на глубине 11 метров в соленом внешнем участке реки Траве между Любеком и портом Травемюнде.

Длина корабля составляла от 20 до 25 метров. Вероятно, это был галиот – одномачтовое грузовое судно, распространенное в ганзейский период. На месте крушения заметили 150 практически неповрежденных деревянных бочек.

Исследование показало, что корабль перевозил груз негашеной извести и затонул в конце XVII века. Груз являлся важным ингредиентом строительного раствора для каменной кладки. В северной Германии нет крупных источников известняка, поэтому груз, скорее всего, везли из центральной Швеции или северной Дании.

В исторических документах ученые нашли упоминание о кораблекрушении, случившемся в декабре 1680 года. Судебный пристав из Травемюнде просил неизвестного получателя вернуть груз галиота, севшего на мель в реке.

Эти данные совпадают с результатами дендрохронологического анализа древесины корабля. Он указал, что деревья для строительства судна были срублены в 1650 году.

Ученые планируют поднять судно. При этом они надеются обследовать части, которые в настоящее время скрыты под отложениями. Так, в помещениях галиота все еще могут храниться предметы быта моряков XVII века.