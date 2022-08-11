На юге Турции обнаружены редкие гробницы гладиаторов

Археологи обнаружили редкие гробницы гладиаторов в древнем городе Анаварза (Аназарб), известном в истории как «Непобедимый город», сообщает Arkeonews со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu (АА).

Город Анаварза выделяется своими величественными воротами и валами, а также первой двухполосной дорогой древнего мира. Древний город расположен у деревни Дилеккая провинции Адана на юге Турции.

Хотя неизвестно, когда точно была основана Анаварза, сведения о городе впервые появляются в эллинистический период. В то время это был важный центр торговли из-за своего стратегического положения между Центральной Анатолией и Сирией. При римском императоре Септимии Северусе во II веке нашей эры город начал стремительно богатеть. Анаварза приобретала все большее значение, в конечном итоге став столицей Киликии в 408 году.

Сейчас раскопки под руководством доктора Фатиха Гюльшена из Университета Чукурова (Турция) идут недалеко от амфитеатра. Здесь обнаружены остатки гробниц гладиаторов, сражавшихся друг с другом или с хищниками на этой арене.

«Мы знаем, что здесь организовывали не только бои гладиаторов, но и водные сражения»,

— сказал Гюльшен.

Он отметил, что амфитеатр в Анаварзе — один из четырех крупнейших в Анатолии. Археологи рассчитывают обнаружить кости гладиаторов и некрополь.