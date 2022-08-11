На юге Турции обнаружены редкие гробницы гладиаторов

Археологи обнаружили редкие гробницы гладиаторов в древнем городе Анаварза (Аназарб), известном в истории как «Непобедимый город», сообщает Arkeonews со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu (АА).
Город Анаварза выделяется своими величественными воротами и валами, а также первой двухполосной дорогой древнего мира. Древний город расположен у деревни Дилеккая провинции Адана на юге Турции.
Хотя неизвестно, когда точно была основана Анаварза, сведения о городе впервые появляются в эллинистический период. В то время это был важный центр торговли из-за своего стратегического положения между Центральной Анатолией и Сирией. При римском императоре Септимии Северусе во II веке нашей эры город начал стремительно богатеть. Анаварза приобретала все большее значение, в конечном итоге став столицей Киликии в 408 году.
Сейчас раскопки под руководством доктора Фатиха Гюльшена из Университета Чукурова (Турция) идут недалеко от амфитеатра. Здесь обнаружены остатки гробниц гладиаторов, сражавшихся друг с другом или с хищниками на этой арене.
«Мы знаем, что здесь организовывали не только бои гладиаторов, но и водные сражения»,
— сказал Гюльшен.
Он отметил, что амфитеатр в Анаварзе — один из четырех крупнейших в Анатолии. Археологи рассчитывают обнаружить кости гладиаторов и некрополь.
Анаварза располагается на площади 1143 гектаров, здесь были замок, бани, церкви, триумфальная арка, акведуки, скальные гробницы, стадион, античный театр. В городе также есть первая и самая старая двухполосная улица в мире — дорога длиной 2700 метров и шириной 34 метра, украшенная колоннами высотой 1,5 метра. Анаварза несет в себе следы многих цивилизаций: эллинистической, римской, византийской, армянской и османской.