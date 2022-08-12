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2 часа назад

В США предложили купить дом с парком аттракционов и коллекцией кукол

Lenta.ru

В США решили продать необычный дом, на территории которого расположен собственный парк аттракционов. Кроме того, особенностью объекта служит коллекция кукол и декоративных фигур, собранная владельцем, сообщает New York Post.

В США предложили купить дом с аттракционами и коллекцией кукол
Фото: Лента.руЛента.ру

Владельцы предложили за объект сумму в 3,99 миллиона долларов (около 241,6 миллиона рублей). Каменный особняк с башнями площадью 789,6 квадратных метра расположен в штате Калифорния в предгорье гор Сьерра-Невада, в 200 километрах от Сан-Франциско. Местные жители зовут его замком Амадор (Amador Castle).

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В данный момент трехэтажным особняком 1985 года постройки владеет пожилая женщина, которая планирует переезд, а также супружеская пара. Последние купили здание в 2019 году за 2,9 миллиона долларов.

В особняке есть семь спален, шесть ванных комнат с коврами на полу, кухня, бар с несколькими чучелами животных и банкетный зал, в котором установлены фигуры певца Элвиса Пресли и героя фильмов пирата Джека Воробья. Благодаря нынешней хозяйке в нем собраны коллекции кукол, мягких игрушек и декоративных фигур, которыми обычно украшают дом. По словам риелторов, она готова пойти на переговоры, если будущий покупатель захочет оставить что-то из них себе.

Интерьер выполнен преимущественно в светлых тонах, многие элементы сделаны из дерева. Вся мебель в доме антикварная. Переместиться с этажа на этаж можно при помощи лифта.

Площадь участка, вместе с которым продается дом, составляет 11,3 гектара. Там есть несколько больших фигур животных, а также зона для отдыха с баром и столами.

Парк аттракционов включает в себя два колеса обозрения, поезд, аттракцион под названием «Осьминог», поднимающийся вверх и вниз, а также еще один — в виде переворачивающихся автомобилей. Риелторы утверждают, что все они находятся в рабочем состоянии.

В 2021 году в городе Сент-Луис в США на продажу выставляли дом с колесом обозрения и личной часовней, а также баскетбольной площадкой, бассейном с горками, конюшней и гротом с водопадом. Риелторы называли здание, расположенное на участке земли в 80 тысяч квадратных метров, одним из самых интересных в стране.

Места,Элвис Пресли,
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