В США предложили купить дом с аттракционами и коллекцией кукол

В США решили продать необычный дом, на территории которого расположен собственный парк аттракционов. Кроме того, особенностью объекта служит коллекция кукол и декоративных фигур, собранная владельцем, сообщает New York Post.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Владельцы предложили за объект сумму в 3,99 миллиона долларов (около 241,6 миллиона рублей). Каменный особняк с башнями площадью 789,6 квадратных метра расположен в штате Калифорния в предгорье гор Сьерра-Невада, в 200 километрах от Сан-Франциско. Местные жители зовут его замком Амадор (Amador Castle).

Видео дня

В данный момент трехэтажным особняком 1985 года постройки владеет пожилая женщина, которая планирует переезд, а также супружеская пара. Последние купили здание в 2019 году за 2,9 миллиона долларов.

В особняке есть семь спален, шесть ванных комнат с коврами на полу, кухня, бар с несколькими чучелами животных и банкетный зал, в котором установлены фигуры певца Элвиса Пресли и героя фильмов пирата Джека Воробья. Благодаря нынешней хозяйке в нем собраны коллекции кукол, мягких игрушек и декоративных фигур, которыми обычно украшают дом. По словам риелторов, она готова пойти на переговоры, если будущий покупатель захочет оставить что-то из них себе.

Интерьер выполнен преимущественно в светлых тонах, многие элементы сделаны из дерева. Вся мебель в доме антикварная. Переместиться с этажа на этаж можно при помощи лифта.

Площадь участка, вместе с которым продается дом, составляет 11,3 гектара. Там есть несколько больших фигур животных, а также зона для отдыха с баром и столами.

Парк аттракционов включает в себя два колеса обозрения, поезд, аттракцион под названием «Осьминог», поднимающийся вверх и вниз, а также еще один — в виде переворачивающихся автомобилей. Риелторы утверждают, что все они находятся в рабочем состоянии.