Москвичи обнаружили в своей квартире летучую мышь

Летучую мышь обнаружили в своей квартире жители столицы. Сделанной ими видеозаписью поделился Telegram-канал «Новости Москвы».

Фото: Мослента Мослента

«Мышка на ночлег залетела», — подписал ролик автор поста. В кадре мужчина в перчатках снимает рукокрылое существо с занавески, показывает на камеру его морду и выпускает на улицу. Видно, как после этого мышь улетает.

Большинство подписчиков канала пришли в восторг от увиденного. «Они такие смешные, на чертиков похожи», «Какая хорошенькая», «Ко мне в вытяжку как-то залетела трясогузка», «Милая. А ко мне только шмели залетают», — написали юзеры.

Один из участников дискуссии предположил, что мышь не улетит далеко, а найдет приют у соседей героев видео. Другая призналась, что очень боится этих животных. «Сетки на окна в помощь», — дал совет третий.