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1 час назад

Первая в мире подвесная железная дорога запущена в Китае

Мир24

В Китае ввели в эксплуатацию первую в мире подвесную линию железной дороги на магнитной подвеске, передает государственная телекомпания Центрального телевидения Китая.

Первая в мире подвесная железная дорога запущена в Китае
Фото: Мир24Мир24

Железная дорога расположена на юге Китая в провинции Цзянси. Длина сооружения – 800 метров, а высота пролета над землей – десять метров. Механизм работает на силе постоянных магнитов и может поднять состав с 88 пассажирами.

По словам исследователей из Университета науки и технологий Цзянси, при отсутствии трения для движения поезда требуется лишь небольшое количество электроэнергии, а стоимость строительства такой дороги составляет десятую часть стоимости строительства линии метро.

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