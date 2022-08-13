Первая в мире подвесная железная дорога запущена в Китае

В Китае ввели в эксплуатацию первую в мире подвесную линию железной дороги на магнитной подвеске, передает государственная телекомпания Центрального телевидения Китая.

Фото: Мир24 Мир24

Железная дорога расположена на юге Китая в провинции Цзянси. Длина сооружения – 800 метров, а высота пролета над землей – десять метров. Механизм работает на силе постоянных магнитов и может поднять состав с 88 пассажирами.