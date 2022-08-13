Лазарев раскрыл свое отношение к столице и москвичам

Российский певец Сергей Лазарев в интервью изданию “Москвич Mag” рассказал, почему не живет в центре Москвы и как относится к жителям этого города.

Артист вырос в Кунцевском районе Москвы. Поскольку какое-то время вся жизнь будущей звезды была сосредоточена там, Сергей признался, что считал его центром столицы. По словам музыканта, одним из любимых его развлечений были поездки на метро – даже несмотря на то, что кунцевская линия полна открытых станций и в холода это было не слишком комфортно.

“...зимой порой в вагонах мерз, но все равно было красиво”, — вспомнил Сергей.

А вот центр Москвы никогда не был центром притяжения для артиста. Он рассказал, как жил около года там, но съехал.

“Слишком шумно, загазовано”, – объяснил Лазарев.