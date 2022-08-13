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3 часа назад

Названы страны, в которых больше всего страдают от похмелья

News.ru

Почти каждый пятый житель Великобритании страдает от похмелья наутро после употребления спиртных напитков, следует из данных опроса Statista Global Consumer Survey. По результатам исследования, неблагоприятным последствиям употребления алкоголя подвержены 18% британцев, делая их лидерами в этой области среди граждан восьми опрошенных стран. Также представлены респонденты из Австралии, Германии, Канады, Китая, Мексики, США и Франции.

Названы страны, в которых больше всего страдают от похмелья
Фото: news.runews.ru

Авторы исследования считают результат закономерным и напоминают, что, по данным предыдущих опросов, среднестатистический британец переносит как минимум два 36-часовых похмелья в месяц, а за всю жизнь находится в состоянии похмелья почти год (315 дней).

Ненамного от Великобритании отстали Австралия и Германия — в этих странах 16% жителей признались в регулярном нездоровом состоянии после употребления алкоголя. Французы же заняли последнее место — только 10% из них рассказали о том, что переживают похмелье из-за спиртного.

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