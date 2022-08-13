Названы страны, в которых больше всего страдают от похмелья

Почти каждый пятый житель Великобритании страдает от похмелья наутро после употребления спиртных напитков, следует из данных опроса Statista Global Consumer Survey. По результатам исследования, неблагоприятным последствиям употребления алкоголя подвержены 18% британцев, делая их лидерами в этой области среди граждан восьми опрошенных стран. Также представлены респонденты из Австралии, Германии, Канады, Китая, Мексики, США и Франции.

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Авторы исследования считают результат закономерным и напоминают, что, по данным предыдущих опросов, среднестатистический британец переносит как минимум два 36-часовых похмелья в месяц, а за всю жизнь находится в состоянии похмелья почти год (315 дней).