В сети поспорили об «исчезнувшем виде торговли» в Москве

Об «исчезнувшем виде торговли» поспорили пользователи сети под опубликованным в Telegram-канале «Старая Москва» фото городской закусочной.
«Закусочная на Улице Кирова (Мясницкая), 1950-е. Исчезнувший вид торговли в городе, детали исчезновения неизвестны, но произошло это на рубеже 1960-70-х», — написал автор поста.
Многие юзеры не поняли, почему подобные заведения он назвал исчезнувшими: по их мнению, кафе, бургерные и рюмочные от закусочных не отличаются.
«Я вот не понимаю, какой ассортимент был именно у закусочной? Если бутерброд-рюмка, то то же самое было и в рюмочных», — написал один из них.
«Все-таки закусочная, в отличие от рюмочной, предполагала более интеллигентную форму досуга. Не только выпить рюмку, но и закусить», — высказался в защиту автора один из участников дискуссии.
«Я думаю, в рюмочных стоят, а в закусочных сидят», — предположил другой.
«Лучше бы в "Закусочная" переименовали "Макдоналдс"», — заявил один из подписчиков канала.