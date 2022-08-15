В Британии из-за жары из воды показалась затопленная деревня

В Уэльсе впервые за более чем 40 лет из воды показались руины затопленной деревни. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Причиной явления стало то, что в Британию пришла сильная засуха и жара. 18 июля в Уэльсе была зафиксирована самая высокая температура с 1990 года — 35,3 градуса Цельсия. В результате уровень воды в водохранилище, под поверхностью которого была скрыта деревня, снизился до 60 процентов (обычно летом оно заполнено до 90 процентов), и она оказалась на поверхности. Из воды показались фундаменты зданий, фрагменты каменных стен и столбы.

Деревню затопило водой из-за строительства плотины в конце XIX века. Жителям пришлось покинуть свои дома в 1880-х годах, когда власти приняли решение построить на их месте водохранилище Вирнви, а также плотину для снабжения разрастающегося города Ливерпуль водой.

В прошлый раз деревню можно было увидеть в 1976 году, когда в Британии наблюдалась такая же жаркая и засушливая погода, и уровень воды в водохранилище снизился практически наполовину.