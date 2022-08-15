Что находится подо льдами в Гренландии

На планете Земля находится большое количество самых разных климатических зон. Одна из таких интересных местностей - Гренландия.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Гренландский ледяной щит - второй по размеру в мире. Уступает он в этом плане только Антарктическому ледяному щиту. При этом его толщина настолько большая, что этот ледник ещё долгое время не растает из-за глобального потепления. Но что же находится под этими льдами?

Считается, что Гренландский щит был сформирован примерно 2,5-3 миллиона лет назад. Повлияли на это три фактора: изменение орбиты планеты, снижение парниковых газов, исчезновение Панамского пролива. В результате на этой территории очень быстро изменился климат. Специалисты полагают, что подо льдом находятся следы вымерших форм жизни. Уже существуют научные доказательства этого: такие следы учёные обнаружили в отложениях озера под щитом.

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Также эксперты полагают, что лёд может скрывать самый длинный каньон на Земле. Длина этого каньона равняется примерно 750 км, ширина - 10 км, глубина - 800 м.

В середине XX века американские военные изучали местность, где расположены Гренландские льды. Тогда они смогли пробурить лёд на 1,4 км и добраться до почвы. После изучения образцов микроорганизмов оказалось, что на этом месте когда-то были хвойные леса с множеством живых организмов.