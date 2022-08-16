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2 часа назад

Биологи обнаружили два неизвестных вида скорпионов в Калифорнии

Газета.Ruиещё 4

В Калифорнии обнаружено два новых вида скорпионов. Об этом сообщает пресс-служба Калифорнийской академии наук.

В Калифорнии обнаружено два новых вида скорпионов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

При этом один из этих видов находится под угрозой вымирания. «Paruroctonus soda живет на территории национального парка Карризо-Плейн, тогда как второй обитает на очень небольшом клочке неохраняемой земли длиной в два километра и шириной в несколько метров. Этот вид скорпионов, Paruroctonus conclusus, может с легкостью полностью исчезнуть при постройке любых сооружений в ареале его обитания», — заявил натуралист-любитель Харпер Форбс.

Примечательно, что открытие было сделано учеными-любителями, работающими через онлайн-платформу iNaturalist. С ее помощью добровольцы со всего мира обмениваются фотографиями флоры и фауны, что помогает открыть «потерянные» или полностью новые виды. Первоначально любители просто сфотографировали нескольких скорпионов, живущих в высохших щелочных озерах в Калифорнии. Лишь потом Лорен Эспозито из академии наук изучила фотографии и пришла к выводу, что науке эти два вида неизвестны. Они образовались в ходе адаптации к необычной среде обитания.

Теперь ученые изучат их место жительства более подробно и выяснят, нужно ли предпринять природоохранные меры. Особенно это касается P. conclusus, поскольку его ареал целиком находится на частной земле.

Ранее макаки научились использовать камни в качестве секс-игрушек для мастурбации.

Места,Лорен Эспозито,РАН,
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