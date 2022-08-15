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2 часа назад

В Британии решили продать дом бабушки Елизаветы II

Lenta.ru

В Британии решили продать дом, в котором в 1862 году родилась бабушка королевы Елизаветы II по материнской линии графиня Сесилия Боуз-Лайон. Об этом сообщает Daily Mail.

В Британии решили продать дом бабушки Елизаветы II
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Расположенный в деревне Риджмонт графства Бедфордшир особняк в викторианском стиле выставили на продажу за 950 тысяч фунтов стерлингов (70,5 миллиона рублей). Он был построен в 1854 году и служил приходским домом, в котором жил викарий англиканской церкви Уильям Чарльз Кавендиш-Бентинк, прадед Елизаветы II и отец Сесилии Боуз-Лайон.

Интерьер дома площадью 220,8 квадратного метра выполнен в современном стиле, в нем преобладают молочно-белые тона. Внутри есть три спальни, ванная комната, гостиная, кухня, столовая, кабинет, гардеробная, а также оранжерея. Благодаря большим окнам помещения хорошо освещены. Помимо основной постройки, на участке располагаются сады, беседка и место для огорода.

До продажи в доме провели реновацию. Во время нее обновили кухню, где появилась система отопления, которой можно управлять с помощью приложения. Работы не затронули некоторые оригинальные детали интерьера, в том числе богато украшенную лестницу и мраморные и изразцовые камины.

Места,Елизавета II,
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