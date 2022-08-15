В Британии решили продать дом бабушки Елизаветы II

В Британии решили продать дом, в котором в 1862 году родилась бабушка королевы Елизаветы II по материнской линии графиня Сесилия Боуз-Лайон. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Расположенный в деревне Риджмонт графства Бедфордшир особняк в викторианском стиле выставили на продажу за 950 тысяч фунтов стерлингов (70,5 миллиона рублей). Он был построен в 1854 году и служил приходским домом, в котором жил викарий англиканской церкви Уильям Чарльз Кавендиш-Бентинк, прадед Елизаветы II и отец Сесилии Боуз-Лайон.

Интерьер дома площадью 220,8 квадратного метра выполнен в современном стиле, в нем преобладают молочно-белые тона. Внутри есть три спальни, ванная комната, гостиная, кухня, столовая, кабинет, гардеробная, а также оранжерея. Благодаря большим окнам помещения хорошо освещены. Помимо основной постройки, на участке располагаются сады, беседка и место для огорода.