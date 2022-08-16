«Радио 7» отметит юбилей Москвы серией необычных экскурсий

В авторский тур отправились победители розыгрыша, правильно ответившие на прозвучавшие в эфире «Радио 7» вопросы. На брендированном автобусе вместе с командой радиостанции слушатели посетили различные достопримечательности и узнали много нового о мостах, ставших неофициальными символами мегаполиса. Филипп Смирнов показал место, где на берегу Яузы ночевал знаменитый актёр и драматург Василий Шукшин, рассказал, почему проектировщики Большого Москворецкого моста решили не ставить на нём скульптуры быков и каким образом обеспечивается прочность массивной высотки на Котельнической набережной, раскинувшейся на стрелке Яузы и Москвы-реки. Особенно атмосферной стала остановка на мосту Богдана Хмельницкого, или «Поцелуева моста». Постоянный эксперт «Радио 7» раскрыл тайну необычного прозвища: в феврале 2002 был установлен мировой рекорд — одновременно здесь целовались более двух тысяч человек. Помимо этого, ведущий «Прогулок со Смирновым» приоткрыл и другие инженерные секреты, развенчал популярные мифы и заблуждения, а также поделился с участниками экскурсии городскими легендами.