«Радио 7» отметит юбилей Москвы серией необычных экскурсий

Специально к 875-летию столицы «Радио 7 на семи холмах» открывает сезон познавательных экскурсий. Вместе с постоянным экспертом и ведущим рубрики на «Радио 7» Филиппом Смирновым радиостанция приглашает узнать Москву с необычного ракурса. Первой в череде увлекательных приключений стала «Прогулка со Смирновым» по семи мостам.
В авторский тур отправились победители розыгрыша, правильно ответившие на прозвучавшие в эфире «Радио 7» вопросы. На брендированном автобусе вместе с командой радиостанции слушатели посетили различные достопримечательности и узнали много нового о мостах, ставших неофициальными символами мегаполиса. Филипп Смирнов показал место, где на берегу Яузы ночевал знаменитый актёр и драматург Василий Шукшин, рассказал, почему проектировщики Большого Москворецкого моста решили не ставить на нём скульптуры быков и каким образом обеспечивается прочность массивной высотки на Котельнической набережной, раскинувшейся на стрелке Яузы и Москвы-реки. Особенно атмосферной стала остановка на мосту Богдана Хмельницкого, или «Поцелуева моста». Постоянный эксперт «Радио 7» раскрыл тайну необычного прозвища: в феврале 2002 был установлен мировой рекорд — одновременно здесь целовались более двух тысяч человек. Помимо этого, ведущий «Прогулок со Смирновым» приоткрыл и другие инженерные секреты, развенчал популярные мифы и заблуждения, а также поделился с участниками экскурсии городскими легендами.
Филипп Смирнов, автор и ведущий «Прогулок со Смирновым»:
«Я давно убеждён в том, что мы с вами можем полюбить только то, что знаем. И когда мы гуляем по столице, узнаём ближе, мы словно становимся её частью и начинаем совершенно иначе воспринимать эти живописные улицы, дорожить своим пребыванием в лучшем и самом красивом городе планеты».
Анастасия Рогожникова, программный директор «Радио 7 на семи холмах»:
«Легендарная рубрика краеведа и историка Филиппа Смирнова уже долгое время знакомит нашу аудиторию с укромными уголками шумной Москвы, сохранившими её богатую историю. Теперь, когда мы вышли за рамки эфира, слушатели “Радио 7” могут лично прочувствовать очарование улиц, зданий и скульптур, взглянуть на них по-новому».
«Прогулки со Смирновым» — авторская программа историка и экскурсовода Филиппа Смирнова. Еженедельно на «Радио 7» он знакомит многомиллионную аудиторию радиостанции с российской столицей, её достопримечательностями и малоизвестными местами. К 875-летию Москвы проект выходит за рамки эфира и все желающие могут присоединиться к авторским турам по городу на семи холмах. Следующая экскурсия запланирована 20 августа.
Больше информации о «Прогулках со Смирновым» — в эфире «Радио 7», на radio7.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.