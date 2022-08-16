В Европе из-за засухи реки обнажают «камни голода»

Сильная засуха понижает уровень рек по всей Европе, обнажая камни, которые много веков назад, предупреждали о надвигающихся трудных временах, пишет Business insider. Валуны, известные как «камни голода», вновь проступили из воды на прошлой неделе.

Фото: Nauka.tv Nauka.tv

Один такой камень находится на берегу реки Эльбы на территории Чехии. Валун датируется 1416 годом, и на нем выгравировано предупреждение на немецком языке: «Wenn du mich seehst, dann weine» — «Если ты увидишь меня, то плачь».

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В исследовании 2013 года группа чешских исследователей пишет, что на этих валунах «высечены годы лишений и инициалы авторов, потерянных для истории».

«Основные надписи предупреждают о последствиях засухи. Засуха приносила плохой урожай, нехватку еды, высокие цены и голод для бедняков. До 1900 года на камне отмечены следующие даты засухи: 1417, 1616, 1707, 1746, 1790, 1800, 1811, 1830, 1842, 1868, 1892 и 1893 годов», — пишут исследователи.

Эти «гидрологические ориентиры» в последний раз появлялись в 2018 году. Но нынешняя засуха, которую переживает Европа, может быть самой сильной за последние 500 лет, считает Андреа Торети, старший научный сотрудник Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии.

Растущее количество исследований связывает более частые и интенсивные засухи с изменением климата. Повышение глобальной температуры вызывает изменения в структуре осадков и увеличивает испарение. По данным Европейской обсерватории засухи, 47% территории Европы испытывает дефицит влаги в почве, еще в 17% он перерастает в стресс для растительности.

Камни — не единственная скрытая реликвия, появившаяся в реках из-за засухи. Отступающие воды из-за изменения климата в итальянской реке По также обнаружили множество археологических сокровищ. Затонувшая баржа времен Второй мировой войны увидела свет в июне. Совсем недавно, в конце июля, в итальянской реке обнаружилась неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой и немецкий танк. Тибр в этом году открыл руины моста времен императора Нерона.

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