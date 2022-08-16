Калифорния рискует оказаться под водой

Американские ученые пришли к выводу, что в скором времени в Калифорнии произойдет крупное наводнение. Всему виной потепление.

«Мы оцениваем кумулятивную и годовую вероятность 30-дневной последовательности мегаштормов, способных вызвать меганаводнение в Калифорнии, и обнаруживаем, что и то и другое сильно возрастает в зависимости от потепления климата»,

Эксперты из Национального центра атмосферных исследований в Боулдере и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что через несколько десятилетий осадки в виде снега могут смениться ливнями. Это приведет к наводнениям невероятного масштаба. Они могут происходить каждые 30 или 50 лет.