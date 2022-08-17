Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
5 часов назад

Валерий Сюткин и «Rock & Roll Band» на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня»

Партнерский материал

На самом закате оранжевого солнечного лета, а именно 25 августа Валерий Сюткин и «Rock&Roll Band» выступят на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня».

Валерий Сюткин и «Rock & Roll Band» на сцене «ГЛАВLETO»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

«Как жаль», «Я то, что надо», «Дорога в облака», «Радио ночных дорог», «Стильный оранжевый галстук», «Семь тысяч над землей», «Красавчик», «Московские окна» - с этими и многими другими хитами ассоциируется обаятельный, мягкий и романтичный тембр Валерия Сюткина. Знакомые и любимые песни, которые каждый любитель хорошей музыки знает наизусть, воздушные джазовые и рок-н-рольные импровизации и, конечно же, душевный конферанс от маэстро.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, парк «Красная Пресня» (ул Мантулинская, 5).

Больше информации на сайте.

Места,Валерий Сюткин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители