Валерий Сюткин и «Rock & Roll Band» на сцене «ГЛАВLETO»

На самом закате оранжевого солнечного лета, а именно 25 августа Валерий Сюткин и «Rock&Roll Band» выступят на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня».

«Как жаль», «Я то, что надо», «Дорога в облака», «Радио ночных дорог», «Стильный оранжевый галстук», «Семь тысяч над землей», «Красавчик», «Московские окна» - с этими и многими другими хитами ассоциируется обаятельный, мягкий и романтичный тембр Валерия Сюткина. Знакомые и любимые песни, которые каждый любитель хорошей музыки знает наизусть, воздушные джазовые и рок-н-рольные импровизации и, конечно же, душевный конферанс от маэстро.