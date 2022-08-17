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1 час назад

Гастрономическая осень в Москве

Партнерский материал

Первые осенние выходные в Москве пройдут под ароматы меда, яблок и свежеиспеченного хлеба.

Гастрономическая осень в Москве
Фото: Пресс-службаПресс-служба

А все потому, что со 2 по 4 сентября в Культурно-развлекательном комплексе "Кремль в Измайлово" пройдет ярмарка Гастрономическая осень.

В стенах атмосферного Боярского зала соберутся лучшие из лучших региональных производителей: сыроварни, хлебопекари, сидровары, квасовары, пасечники и многие другие! Гости ярмарки смогут не только продегустировать вкуснейшую продукцию, но и приобрести понравившиеся угощения напрямую у производителей.

3 сентября знаменитый шеф-повар, эксперт русской монастырской кухни, Олег Ольхов на своем мастер-классе поделится секретами приготовления традиционных русских блюд: печеные ароматные яблоки, медовый сбитень, тюря на квасе и домашний хлеб с разными намазками.

Вход на ярмарку свободный!

Место проведения: Культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово», галерея «АРТ-Кремль», зал «Боярский».

Адрес: г. Москва, ВАО, Измайловское шоссе, 73Ж

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