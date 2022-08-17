SUMMER STAGE 2022: расписание концертов в августе

Ярким музыкальным событием этого лета для жителей и гостей столицы стало открытие концертной pop-up-площадки SUMMER STAGE. Пространство, расположенное на территории бывшего Шарикоподшипникового завода вблизи с нашумевшими Mutabor и MAIN STAGE, MIKS Karting, сквош-клубом Москва и баскетбольным клубом «Территория Мяча», объединило в себе всё, что нужно для самых жарких ночных мероприятий с электронной музыкой.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Площадка под открытым небом, удобная инфраструктура, стильный дизайн и качественный звук сделали SUMMER STAGE местом силы для всех, кто интересуется отечественной музыкальной культурой. Организаторы проекта, Павел Камакин и Мария Полонская, на одной сцене объединили артистов самых разных жанров: от занимающих первые строчки чартов исполнителей до независимых представителей андеграунда.

В августе и первой половине сентября SUMMER STAGE продолжит радовать гостей яркими впечатлениями, заряжать драйвом и поражать разнообразием лайн-апа. Завершат летний музыкальный сезон самые заметные представители своих жанров:

14 августа — Lida. Безудержный танцевальный рейв, пронизанный эстетикой постсоветской поп-сцены и атмосферой хеппи-хардкора, от одного из самых перспективных столичных фрешменов.

18 августа — «Психея», «Курара» и «Пионерлагерь Пыльная Радуга». Легенды альтернативной музыки встретятся на одной сцене в рамках фестиваля «Брут. Видения», чтобы атмосферно дополнить треки друг друга и напомнить слушателям, что такое настоящий русский рок-андеграунд.

20 августа — Wildways. Безудержная энергия и драйв от хедлайнеров современной метал-сцены, которые своим профессионализмом и талантом сумели пробить себе путь из Брянска к мировой известности.

21 августа — масло чёрного тмина. Эстетичный синтез трип-хопа, рэпа и джаза от казахского исполнителя, разрывающего хип-хоп индустрию и погружающего слушателей в сладостную меланхолию.

25 августа — Танцы минус. Около 30 лет коллектив остаётся верен своему стилю и радует слушателей качественной смесью инди-рока, брит-попа и пост-панка. Их выступление на Summer Stage не станет исключением.

26 августа — Лёд 9. Мощный танцевальный рейв и драйвовый микс сибирского панка, дэт-метала и электронной музыки от сайд-проекта «25/17» — по-настоящему будоражащий экспириенс.

2 сентября - LOVV66 x NKEEEI x UNIQE x ARTEM SHILOVETS. Молодость, дерзость и бесконечный огненный драйв от одного из самых искренних фрешменов российской рэп-индустрии Lovv66 и минских фрешменов, чьи треки набирают миллионы на стриминговых сервисах и десятки тысяч видео в тиктоке.

3 сентября - Коста Лакоста. Танцевальный реггетон, хаус и ретро-поп от мастера эпатажа, в прошлом году ярко представившего трек “По-другому”, записанный совместно с Лолитой, а также красноречивое видео на него.

4 сентября - Меджикул - питерская группа и новое яркое имя на российской независимой сцены. Музыканты по праву претендуют встать в один ряд с самыми фактурными и успешными представителями "восточно-европейской” сцены, а на концерте 4 сентября заявлены фирменные изящные фанковые гармонии и упругий бит.