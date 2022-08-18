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2 часа назад

В Буйнакске займутся реставрацией синагоги XIX века

«Это Кавказ»

В дагестанском Буйнакске планируют отреставрировать синагогу, которая считается старейшей на Северном Кавказе.

В Буйнакске займутся реставрацией синагоги XIX века
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

Вопросы реставрации здания синагоги обсуждались на встрече главы Буйнакска Исламудина Нургудаева и представителей республиканского кабмина с делегацией еврейской общины, сообщается на сайте мэрии города. Ранее общиной был объявлен сбор средств на ремонт стены еврейского кладбища и старой синагоги.

«В наши дни синагога представляет собой заброшенное ветхое помещение, на воротах которого висит замок. Здесь давно не проводятся службы. Кое-где фундамент дал осадок, стены просели. Однако внутри помещения сохранилась мебель и разного рода утварь, используемая при богослужении»,

— отмечается в сообщении.

Как заявил начальник отдела начальник отдела министерства по национальной политике и делам религий Дагестана Магомедали Гапаров, реставрация не потребует больших затрат. В первую очередь нужно провести работы по укреплению фундамента и замене электрических и тепловых сетей, а затем приступить к реставрации внутренней части помещения.

По итогам обсуждения мэр города выразил готовность оказывать всяческое содействие в ремонтных работах, добавили в пресс-службе.

Синагога в Темирхан-Шуре (прежнее название Буйнакска) была построена горскими евреями в 1862 году. Тогда она была не только местом отправления религиозных обрядов и праздников, но и культурным центром. В конце XIX — начале XX веков еврейская община составляла около четверти населения города. Это были и горские евреи, говорящие на иранском наречии, и европейские евреи-ашкенази.

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