В Буйнакске займутся реставрацией синагоги XIX века

В дагестанском Буйнакске планируют отреставрировать синагогу, которая считается старейшей на Северном Кавказе.

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Вопросы реставрации здания синагоги обсуждались на встрече главы Буйнакска Исламудина Нургудаева и представителей республиканского кабмина с делегацией еврейской общины, сообщается на сайте мэрии города. Ранее общиной был объявлен сбор средств на ремонт стены еврейского кладбища и старой синагоги.

«В наши дни синагога представляет собой заброшенное ветхое помещение, на воротах которого висит замок. Здесь давно не проводятся службы. Кое-где фундамент дал осадок, стены просели. Однако внутри помещения сохранилась мебель и разного рода утварь, используемая при богослужении»,

— отмечается в сообщении.

Как заявил начальник отдела начальник отдела министерства по национальной политике и делам религий Дагестана Магомедали Гапаров, реставрация не потребует больших затрат. В первую очередь нужно провести работы по укреплению фундамента и замене электрических и тепловых сетей, а затем приступить к реставрации внутренней части помещения.

По итогам обсуждения мэр города выразил готовность оказывать всяческое содействие в ремонтных работах, добавили в пресс-службе.