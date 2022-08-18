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4 часа назад

Праздник мороженого в Культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово»

Партнерский материал

Провожаем лето в Кремле в Измайлово весело!

Праздник мороженого в Культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

3 сентября в Культурно-развлекательном комплексе "Кремль в Измайлово" пройдет Праздник мороженого.

Юных гостей ждут различные игровые пространства, конкурсы, лотерея с призами, мастер-классы, ну и конечно же самое популярное летнее лакомство - мороженое. Производители представят множество видов мороженого и порадуют посетителей сладкими традиционными вкусами детства в преддверии холодных сезонов.

В гости на праздник заглянут Баба-яга и Кикимора, которые устроят настоящий батл! Морозко преподаст уроки красоты, а последний богатырь Иван проведет увлекательные конкурсы.

Но и куда же в Праздник без Деда Мороза? Ведь он уже готовится к Новому Году!

А 3 сентября заглянет в гости, чтобы проведать детишек и повесилиться на Празднике Мороженого!

Завершится праздник веселой дискотекой!

Ждем всех на центральной площади Кремля в Измайлово!

Приходите! Вход свободный!

Место проведения: Культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово», галерея «АРТ-Кремль», зал «Боярский».

Адрес: г. Москва, ВАО, Измайловское шоссе, 73Ж.

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