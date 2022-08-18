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3 часа назад

Что происходит на острове, где живет пять человек

Мария Каткова

В акватории Атлантического океана расположен остров, где живет всего пять человек. Его называют землей “лошадей и погибших кораблей”. Его протяженность составляет 43 километра. В материале “Рамблера” — о том, что происходит на этом канадском острове.

Что происходит на острове, где живет пять человек
Фото: S. Coffen Smout / ©Parks Canada / SablS. Coffen Smout / ©Parks Canada / Sabl

Остров Сейбл расположен в Атлантическом океане, недалеко от канадской провинции Новая Шотландия. Он примечателен своей формой полумесяца. Протяженность острова составляет 43 километра, а площадь — 34 квадратных километра. Максимальная ширина острова — 1,5 метра.

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Кто здесь живет

На острове Сейбл очень мало растительности, но довольно много лошадей. Их завезли сюда акадийцы в конце XVIII века, потом лошади одичали, и теперь живут там независимо от человека. Также здесь живут тюлени. Из растений здесь можно найти только низкорослую траву. Ученые пытались посадить здесь деревья, но попытки не увенчались успехом.

С 1920 года на острове родились всего два человека. Постоянное население составляет всего пять человек, и все они — сотрудники местной метеорологической станции. Они сменяют друг друга, так как их семьям не разрешается жить вместе с ними. Так как Сейбл считается заповедной зоной, попасть сюда можно только, если государство выдаст разрешение.

Раньше на острове была спасательная станция и маяк, которые занимались спасением кораблей и экипажей. Соответственно, население острова было больше на несколько человек. В середине XX века навигация улучшилась благодаря технологиям, поэтому станцию и маяк закрыли, а люди, работавшие здесь, уехали на материковую часть Канады.

Brinton Photography/pc.gc.ca

Кладбище кораблей

Также остров известен как “Северное кладбище Атлантики”. Дело в том, что здесь регулярно регистрируются кораблекрушения. В первую очередь, это связано с трудностью навигации. Так как Сейбл — песчаный остров, он регулярно двигается, поэтому точное его местоположение можно определить только с помощью спутников.

Еще одной причиной метеорологи называют погодные условия. Сейбл часто окутывают туманы, которые происходят из-за течений, здесь нередки водовороты, а на подходе к острову можно нарваться на зыбучие пески, которые буквально затягивают корабли. Только с 1800 года здесь было зафиксировано около 350 кораблекрушений, но их неофициальное число может быть гораздо больше.

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