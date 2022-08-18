Смог в Москве: в некоторых районах ощущается сильный запах гари

Уже несколько дней жители Москвы жалуются на запах гари, который многим напомнил лето 2010, когда горели леса. Смог и на этот раз вызван лесными пожарами, которые бушуют в соседних регионах.

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В Подмосковье власти предупредили об ухудшении видимости на дорогах, власти Москвы сообщили об ухудшении качества воздуха и посоветовали жителям носить маски. «Рамблер» расскажет, откуда взялся смог и чем он опасен.

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По данным «Авиалесоохраны», в Рязанской области активны три пожара общей площадью 181,3 га. Губернатор региона Павел Малков сообщил о пяти очагах площадью 84,8 га. По его словам, это не новые возгорания, а продолжение горения старых очагов. Однако ветер поспособствовал распространению пожара.

Смог в Москве

В этот раз на смог в Москве пожаловались жители сразу нескольких районов. Гарь настигла юг и юго-запад, запад и северо-запад города.

Например, жительница Марьин пожаловалась на запах гари и дыма в квартире. В Бутово, Коньково и Академическом из окна была видна легкая дымка. В Солнцево запах гари был уловим, когда поднимался ветер.

На форуме Хорошево-Мневники запах гари сравнили с запахом горящего пластика. О схожих ощущениях сообщили жители Крылатского и Можайского районов.

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Чем опасен

От токсичных соединений, которые выделяются вследствие пожара, больше всего страдают люди, которые находятся к нему в непосредственной близости. Поэтому, если вы оказались рядом, то лучше уехать на дачу или к родственникам.

Если вы решили переждать дома, как и при любом пожаре, следует закрыть окна, форточки и включить кондиционер. Если кондиционера нет, можно натянуть на окна мокрую ткань, чтобы она выполняла роль фильтра.

Прогулки на открытом воздухе придется сократить. Больше всего это касается детей и людей старшего возраста, а также пациентов с болезнями сердца, ожирением, сахарным диабетом, анемией, а также заболеваниями легких и людей, которые перенесли коронавирус.

В случае москвичей переживать не стоит, так как смог это гарь, смешанная с воздухом. Страшной концентрации токсичных веществ в нем нет, поэтому об остром отравлении речь не идет. Однако даже небольшая доза может привести к плохому самочувствию.

Например, привести к одышке, затруднению дыхания, бессоннице, головных болям и кашлю. Также он вызывает воспаление слизистых оболочек глаз, носа и горла, а также общее снижение иммунитета.

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Сколько продлится

По словам метеорологов, запах и смог будут стоять в Москве еще два дня, так как направление ветра будет сохраняться еще 36–48 часов. В эти дни воздух в городе будет загрязненным, поэтому лучше провести время на природе или носить на улице защитные маски.