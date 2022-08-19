В российском регионе выпал первый снег и попал на видео

В российский регион Горный Алтай 19 августа пришла зима. Местные жители сняли выпавший ночью первый снег. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Новые известия».
На кадрах видно засыпанную дорогу и горную долину с елями, покрытыми снегом. Информацию об этом подтвердили ТАСС в Горно-Алтайском центре по гидрометеорологии (ЦГМС) и мониторингу окружающей среды.
«Снег выпал. Сегодня ночью осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, выпадали по высокогорью, это зафиксировали труднодоступные метеостанции в Усть-Коксинском районе на высоте две тысячи метров»,
— заявили в центре. Там уточнили, что местами отмечались осадки в виде дождя. Подобная погода, как сообщается, сохранится до середины следующей недели.