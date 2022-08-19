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3 часа назад

В российском регионе выпал первый снег и попал на видео

Lenta.ruиещё 1

В российский регион Горный Алтай 19 августа пришла зима. Местные жители сняли выпавший ночью первый снег. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Новые известия».

В российском регионе выпал первый снег и попал на видео
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На кадрах видно засыпанную дорогу и горную долину с елями, покрытыми снегом. Информацию об этом подтвердили ТАСС в Горно-Алтайском центре по гидрометеорологии (ЦГМС) и мониторингу окружающей среды.

«Снег выпал. Сегодня ночью осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, выпадали по высокогорью, это зафиксировали труднодоступные метеостанции в Усть-Коксинском районе на высоте две тысячи метров»,

— заявили в центре. Там уточнили, что местами отмечались осадки в виде дождя. Подобная погода, как сообщается, сохранится до середины следующей недели.

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