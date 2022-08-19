Мощный смерч обрушился на Крым: видео

Свидетелями мощного смерча стали жители поселка Новоозерное (Сакский район) на полуострове Крым. Эпицентр стихии находился на месте устричной фермы, сообщает РИА Новости Крым.

Министерство чрезвычайных ситуаций республики Крым сообщило журналистам, что смерч повредил крышу здания на ферме, а также пять машин, принадлежащих частным владельцам. Жертв или пострадавших вследствие разгула стихии нет.

Крымчан и гостей полуострова предупредили о штормовом предупреждении. В ближайшее время в западной части республики ожидаются шквалистый ветер (с порывами до 20 м/с), а также гроза. Возможны ливни и даже град.