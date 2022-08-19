Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+29° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
4 часа назад

Серые кенгуру заполонили австралийский город

Vse42.ruиещё 1

В городе Маарум, Астралия, серые кенгуру устроили нашествие и атаковали местных жителей.

Серые кенгуру заполонили австралийский город
Фото: Vse42Vse42

В город, где проживает порядка 220 человек, массово мигрировали животные, вес которых может достигать 66 килограммов, а рост – полутора метров. При этом кенгуру набрасываются на людей и травмируют их.

Теперь местным жителям приходится вооружаться подручными средствами при выходе из дома, чтобы в случае чего дать отпор агрессивно ведущим себя животным.

Городские власти рекомендовали людям не подходить к кенгуру и в целом держаться от них подальше. Есть предположение, что такое нашествие было спровоцировано подкормкой животных местными жителями, пишет Daily Mail.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители