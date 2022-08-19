Серые кенгуру заполонили австралийский город

В городе Маарум, Астралия, серые кенгуру устроили нашествие и атаковали местных жителей.

Фото: Vse42 Vse42

В город, где проживает порядка 220 человек, массово мигрировали животные, вес которых может достигать 66 килограммов, а рост – полутора метров. При этом кенгуру набрасываются на людей и травмируют их.

Теперь местным жителям приходится вооружаться подручными средствами при выходе из дома, чтобы в случае чего дать отпор агрессивно ведущим себя животным.