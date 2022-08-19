Леса — это важнейшая составляющая Земли. Они покрывают треть суши, выделяют кислород и поглощают углекислый газ, тем самым помогают поддерживать жизнь всех существ. "Рамблер" выяснил, где находится самый большой в мире тропический лес.

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Дождевые леса Амазонии

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Площадь: 5,5 млн км2.

Страны: Бразилия, Колумбия, Боливия, Французская Гвиана, Суринам, Перу, Эквадор, Венесуэла, Гайана.

Первыми по величине считаются леса, которые растут в тропиках. Например, самый большой лес в мире протянулся вдоль реки Амазонки. По сути, этот лес представляет половину всех лесов планеты. А теплые и влажные джунгли поражают разнообразием флоры и фауны. Однако площадь амазонских лесов постоянно вырубают под пастбища и поля. Деревья играют важную роль в возвращении воды в атмосферу, а их отсутствие сокращает осадки и влияет на рост температуры.

Сибирская тайга

Площадь: 3,9 млн км2.

Страна: Россия.

Второй по величине лес в мире находится в Сибири близ рек — Лены и Енисея. Он занимает 1600 километров с севера на юг. Из-за сурового климата и контрастных температур (летом очень жарко, а зимой очень холодно) в тайге преобладают лиственницы, ели и сосны, пихты и кедры. В тайге проживают бурые медведи и волки, лисы и песцы, соболи и рыси. Наши леса также вырубают, что приводит к изменениям в климате. В России глобальное потепление развивается быстрее, чем в среднем по миру. Это приводит к лесным пожарам и гибели животных.

Тропики Конго

Площадь: 1 млн км2.

Страны: Демократическая Республика Конго, Габон, Камерун, Конго, Центральноафриканская Республика.