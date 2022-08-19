Леса — это важнейшая составляющая Земли. Они покрывают треть суши, выделяют кислород и поглощают углекислый газ, тем самым помогают поддерживать жизнь всех существ. "Рамблер" выяснил, где находится самый большой в мире тропический лес.
Площадь: 5,5 млн км2.
Страны: Бразилия, Колумбия, Боливия, Французская Гвиана, Суринам, Перу, Эквадор, Венесуэла, Гайана.
Первыми по величине считаются леса, которые растут в тропиках. Например, самый большой лес в мире протянулся вдоль реки Амазонки. По сути, этот лес представляет половину всех лесов планеты. А теплые и влажные джунгли поражают разнообразием флоры и фауны. Однако площадь амазонских лесов постоянно вырубают под пастбища и поля. Деревья играют важную роль в возвращении воды в атмосферу, а их отсутствие сокращает осадки и влияет на рост температуры.
Площадь: 3,9 млн км2.
Страна: Россия.
Второй по величине лес в мире находится в Сибири близ рек — Лены и Енисея. Он занимает 1600 километров с севера на юг. Из-за сурового климата и контрастных температур (летом очень жарко, а зимой очень холодно) в тайге преобладают лиственницы, ели и сосны, пихты и кедры. В тайге проживают бурые медведи и волки, лисы и песцы, соболи и рыси. Наши леса также вырубают, что приводит к изменениям в климате. В России глобальное потепление развивается быстрее, чем в среднем по миру. Это приводит к лесным пожарам и гибели животных.
Площадь: 1 млн км2.
Страны: Демократическая Республика Конго, Габон, Камерун, Конго, Центральноафриканская Республика.
Гигантский лес Конго занимает две трети Демократической Республики Конго — это самая большая страна Африканского континента. Площадь этого леса настолько плотно покрыта растительностью, что сквозь нее проникает лишь один процент солнечного света. Но отсутствие света не помешало 12 тысячам видов животных прекрасно существовать здесь. Причем многие животные обитают только в этих районах, например, дриадовая мартышка, окапи, водяная циветта и карликовый шимпанзе бонобо. По данным исследователей, если деревья в Конго продолжат вырубить с той же скоростью, что и сейчас, к концу столетия леса практически не останется.