Как живет Фукусима после ядерной катастрофы

11 лет назад Японию потрясли три мощных катаклизма: землетрясение и цунами привели к аварии на атомной станции «Фукусима-1». "Рамблер" выяснил, как живет город после ядерной катастрофы.

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Аварию на японской атомной электростанции сравнивали с Чернобылем. Но в Чернобыле вся грязь сразу вышла в воздух, а в Японии утечка происходила в течение десяти лет.

После аварии японские власти приступили к расселению местного населения с территории в 20 км от места катастрофы. Хотя опасной считается зона 40 км, переселять людей на такой большой площади было очень дорого. Поэтому правительство просто увеличило допустимую норму облучения. Сейчас зона отчуждения составляет 20 км.

Сейчас на месте бывшего города стоят солнечные батареи. Из 160 000 уехавших лишь 37 000 решили не возвращаться. Уровень радиации упал. Люди, которые вернулись в город, постоянно замеряют уровень радиации в продуктах. По их словам, местный рис и овощи есть совершенно безопасно.

Там, где люди не живут, город остался в исходном состоянии. Если Чернобыльскую зону разграбили, то в Фукусиме за это грозит штраф в 50 миллионов. Так что Фукусима выглядит как японский город без людей.

В городе и сейчас работают светофоры, а вечером включается уличное освещение. Все это сделано для того, чтобы свою работу продолжали 20 000 ликвидаторов.