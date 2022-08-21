Как турецкий соленый огурец прославил деревню

О том, как можно добиться процветания скромного села за счет засолки огурцов, рассказывает турецкий портал www.dailysabah.com.

Фото: АГРОXXI АГРОXXI

Геделек - небольшая деревня в регионе Мраморного моря Турции, округ Орхангази в провинции Бурса, в настоящее время является одним из самых крупных производителей солений в стране со своими рецептами и традициями. В каждом домашнем хозяйстве села с населением 2000 человек есть хотя бы один человек, занимающийся производством солений.

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Большинство жителей деревни работают в 50 мастерских в Геделеке, производя соленья примерно из 60 000 тонн продукции в год.

Эрол Хатырлы, председатель Торгово-промышленной палаты Орхангази, сказал, что объем экспорта солений Геделека составляет 10 миллионов долларов в год в такие страны, как Германия, Великобритания, Южная Африка, Катар и Кувейт.

Поставки на сумму около 14 миллионов долларов США приходятся на внутренний рынок страны. С 2017 года соленья Геделек имеют знак географического указания, тип права интеллектуальной собственности, который идентифицирует товар как принадлежащий к определенной территории.

Осенью мастерские солений в Геделеке загружены – продукция в основном изготавливается из огурцов, капусты и перца, привезенных из близлежащих районов и провинций.

Мехмет Донмез, староста Геделека, сказал, что соленья закупают торговцы в самых крупных городах:

«В Стамбуле наша деревня обеспечивает почти все потребности города в соленьях. Вкус солений, произведенных в Геделеке, является важным фактором выбора для покупателей».

По словам Донмеза, соленья обязаны своим вкусом местным водным ресурсам.

«У нас тут особенная вода, почти божий дар нам. Вода имеет высокое содержание кальция и минералов и идеально подходит для производства солений», - сказал он.

По словам старосты, наряду с традиционными солеными огурцами и перцем очень популярны соленые огурцы с чесноком и бамией.