Жуткий памятник Аленке стал центром притяжения

Знаменитый памятник Аленке, напугавший жителей Нововоронежа, переместили на территорию проведения рок-фестиваля "Чернозем". Мероприятие проходит в Воронеже с 19 по 21 августа. Как сообщает телеканал "РЕН-ТВ", у монумента выстраиваются огромные очереди из желающих сфотографироваться.
Фото с Аленкой среди прочих сделали музыканты группы "Ария" — фронтмен Михаил Житняков, гитаристы Владимир Холстинин и Сергей Попов, а также бас-гитарист Виталий Дубинин. Артисты опубликовали снимок на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
18 декабря 2020 года в Нововоронеже открыли памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка, но местные жители назвали арт-объект "чертовщиной" и попросили мэрию его убрать. Уже 21 декабря местные власти приняли решение демонтировать памятник. 1 июля 2022 года в Нововоронеже состоялось открытие нового памятника Аленке.