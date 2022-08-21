Жуткий памятник Аленке стал центром притяжения

Знаменитый памятник Аленке, напугавший жителей Нововоронежа, переместили на территорию проведения рок-фестиваля "Чернозем". Мероприятие проходит в Воронеже с 19 по 21 августа. Как сообщает телеканал "РЕН-ТВ", у монумента выстраиваются огромные очереди из желающих сфотографироваться.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Фото с Аленкой среди прочих сделали музыканты группы "Ария" — фронтмен Михаил Житняков, гитаристы Владимир Холстинин и Сергей Попов, а также бас-гитарист Виталий Дубинин. Артисты опубликовали снимок на своей странице в соцсети "ВКонтакте".