Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+23° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Жуткий памятник Аленке стал центром притяжения на рок-фестивале "Чернозем"

Газета.Ru

Знаменитый памятник Аленке, напугавший жителей Нововоронежа, переместили на территорию проведения рок-фестиваля "Чернозем". Мероприятие проходит в Воронеже с 19 по 21 августа. Как сообщает телеканал "РЕН-ТВ", у монумента выстраиваются огромные очереди из желающих сфотографироваться.

Жуткий памятник Аленке стал центром притяжения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фото с Аленкой среди прочих сделали музыканты группы "Ария" — фронтмен Михаил Житняков, гитаристы Владимир Холстинин и Сергей Попов, а также бас-гитарист Виталий Дубинин. Артисты опубликовали снимок на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

18 декабря 2020 года в Нововоронеже открыли памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка, но местные жители назвали арт-объект "чертовщиной" и попросили мэрию его убрать. Уже 21 декабря местные власти приняли решение демонтировать памятник. 1 июля 2022 года в Нововоронеже состоялось открытие нового памятника Аленке.

Места,Сергей Попов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители