Британцев атакуют пьяные осы, жалящие без причины, пишет Daily Star. Из-за жары в Англии сахар в фруктах начинает ферментировать и превращается в спирт, который и употребляют насекомые.

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Представители компании Cleankill Pest Control рассказали, что количество обращений, связанных с укусами ос, в этом году выросло на 30 процентов. По словам специалистов, из-за жаркой погоды большое количество осиных гнезд все еще функционируют.

«Они не любят холода и сырость, поэтому это лето — самое жаркое за последние 50 лет — было идеальным для германской осы», — пояснили эксперты.