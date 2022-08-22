Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+27° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

Британцев атакуют пьяные осы, жалящие без причины

Газета.Ru

Британцев атакуют пьяные осы, жалящие без причины, пишет Daily Star. Из-за жары в Англии сахар в фруктах начинает ферментировать и превращается в спирт, который и употребляют насекомые.

Британцев атакуют пьяные осы, жалящие без причины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Представители компании Cleankill Pest Control рассказали, что количество обращений, связанных с укусами ос, в этом году выросло на 30 процентов. По словам специалистов, из-за жаркой погоды большое количество осиных гнезд все еще функционируют.

«Они не любят холода и сырость, поэтому это лето — самое жаркое за последние 50 лет — было идеальным для германской осы», — пояснили эксперты.

Осы питаются опавшими забродившими фруктами, которых в это время года в избытке. Кроме того, специалисты напомнили людям, что оса, которая собирается атаковать, испускает феромон, повергающий членов ее колонии в «жалящее безумие».

Места,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители