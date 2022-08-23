Как реставрируют усадьбу XIX века на Пречистенке

Самое главное — сохранить историю, считают столичные реставраторы. С таким девизом они уже почти два года кропотливо работают над восстановлением одного из старинных московских особняков — главного дома усадьбы Истоминых. Здание укрыто строительными лесами, но за ними происходит настоящее чудо: дом обретает новую жизнь. Как реставрируют особняк на Пречистенке — в нашем материале.

Фото: Mos.ru Mos.ru

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Главный корпус особняка, сохранившийся от городской усадьбы, расположился в районе Хамовники по адресу: улица Пречистенка, дом 8, строение 1. Первые каменные палаты построили здесь на рубеже XVII–XVIII веков, а свой облик, дошедший до наших времен, дом приобрел к 1883 году.

За три века здание неоднократно меняло хозяев. Изначально дом был частью большого владения стольника Семена Чичерина, которое располагалось по обеим сторонам Пречистенки. С 1709-го здание принадлежало графскому и дворянскому роду Протасовых, а затем перешло княгине Софье Волконской. Примечательно, что главный дом уцелел в пожаре 1812 года.

С 1883-го особняком владел купец Алексей Истомин. По проекту архитектора Константина Буссе он привнес во внешний облик здания небольшие изменения: с западной стороны для размещения парадного входа возвели каменную пристройку, увеличили окна первого этажа и разобрали знаменитые антресоли (верхний полуэтаж). А в 1898 году благодаря проекту архитектора Александра Калмыкова на уличном фасаде главного здания появился балкон со сводами. Считается, что именно в это время интерьеры особняка получили новое оформление.

Сегодня над восстановлением здания работают свыше 15 опытных реставраторов.

«Наша главная задача — возродить дом в обновленном образе, сохранив при этом его уникальные исторические детали. Ведь перед нами яркий представитель неоклассицизма XIX века. Главный фасад и интерьеры особняка бережно реставрируют с высокой степенью сохранности декоративных элементов и полностью воссоздадут в том виде, какими они были изначально. Завершить реставрацию мы планируем до конца 2023 года. Самые сложные и трудоемкие процессы выполнены, и можно сказать, что около 60 процентов работ уже завершено», — рассказывает Никита Евдокимов, директор по девелопменту компании Insolver, которая занимается реставрацией особняка.

Мансарда с антресолями и зимний сад

К проведению работ специалисты подошли основательно. Они очистили кирпичные стены от краски, заделали щели и трещины, сняли двери, окна, паркет из разных пород дерева и лепной декор. Все предметы отвезли в мастерские, чтобы там вернуть им прежний вид.

Но отдельные элементы — гипсовые маскароны в виде голов льва — остались в особняке под чутким присмотром реставраторов. Элементы уже очистили и покрыли лаком, отчего они стали еще более выразительными. Специалисты работают и с другими маскаронами — в виде человеческих лиц. Многие из них практически готовы. По окончании работ маскароны будут на прежнем месте — над окнами на фасаде.

Внешнему виду здания специалисты уделяют особое внимание. По первоначальному проекту старинный особняк был покрыт бриллиантовым рустом, который со временем износился. Специалисты сняли руст и проводят работы по его восстановлению. В скором времени здание вновь украсит необычная облицовка.

В ходе реставрации дому вернут исторические балконы и первоначальную планировку.

«Зимы были холодными, и, чтобы помочь растениям их пережить, в доме создали зимний сад. Мы обнаружили его в исторических чертежах и решили воссоздать. Этот зал разместится на втором этаже и будет отличаться панорамными окнами», — говорит Анастасия Ушанова, архитектор-реставратор архитектурного бюро Kleinewelt Architekten.

Путти с лирами и изразцы печей

Кропотливую работу над восстановлением декора ведут не только в стенах особняка, но и в мастерских. Одна из них находится недалеко от станции метро «Курская».

«Здесь мы реставрируем лепной декор и печи особняка. Детали аккуратно демонтировали и привезли к нам. На восстановление одного элемента может уходить от 10 минут до нескольких дней в зависимости от количества сколов и степени повреждения. Все мастера работают вручную. Особое внимание требуется при работе с лепным декором, потому что на нем много слоев краски, их нужно расчистить до гипса, а затем обнаружить и восстановить утраты», — отмечает Руслан Шубин, главный инженер компании «Экобау».

На больших столах в мастерской лежат десятки фигурных деталей. Здесь можно найти старинный декоративный кронштейн карниза. Эта деталь размером примерно с ладонь покрыта сусальным золотом. Рядом на небольшом основании закреплена композиция XIX века, в центре которой два античных купидона — путти с лирами. Их уже очистили и восстановили утраченные детали, осталось лишь покрасить фигуры.

Среди предметов, привезенных в мастерскую из особняка, есть также детали из папье-маше. Например, узорчатые потолочные розетки. Такие предметы требуют от реставраторов особых усилий, ведь в их основе — бумага, которая со временем высохла и потеряла форму. Восстановить такой элемент невозможно, поэтому при помощи специального раствора с декора снимают слепок и на его основе делают новую, идентичную оригиналу деталь, но уже из гипса. Такая работа может занять целый месяц.

На верхнем этаже мастерской напротив широкого панорамного окна работает специалист компании «Экобау» художник-реставратор Елена Гончарова. Летнее солнце освещает рабочий стол, пока она аккуратно обрабатывает детали девяти печей особняка. Чтобы собрать их все, реставраторам предстояло очистить, загрунтовать, покрыть специальной смесью около 1200 керамических изразцов.

«Почти полгода мы только очищали изразцы, смывали с них старую краску, следы от обоев. Мы не используем даже простых механических приборов, все делаем руками. Шлифуем, например, абразивным бруском или кусочком наждачной бумаги. Ведь главная задача — сохранить вид каждой детали, потому что это наше наследие», — рассказывает Елена Гончарова.

Готовые изразцы бережно пакуют в коробки, а когда все будет готово, их отвезут в особняк и постепенно, буквально как пазл, соберут из деталей керамические печи.

Работа кипит и в соседнем помещении: там специалисты приводят в порядок два величественных мраморных камина — белый и коричневый. Широкие столешницы, фигурные ножки и даже небольшого ангелочка, украшающего арку, уже отреставрировали. Осталось воссоздать нижнюю часть белого камина и закончить реставрацию чугунных топок. Когда в здании завершат работу с интерьерами, камины вновь займут свое место в парадных залах.