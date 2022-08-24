Археологические раскопки в Румынии показали жизнь первых современных людей в Европе

В новой статье в журнале Scientific Reports лейденский археолог Вэй Чу и его коллеги сообщают о недавних раскопках на западе Румынии в местечке Романешти, одном из самых важных мест в юго-восточной Европе, связанных с самыми ранними Homo sapiens. Это место дает возможность понять, как современные люди адаптировались к новой европейской среде.

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В Юго-Восточной Европе было найдено много окаменелостей ранних Homo sapiens, предположительно потому, что они впервые попали на континент через Балканский полуостров. Однако лишь немногие окаменелости Homo sapiens были найдены в сочетании с культурными останками, что делает Романешти важным окном для наблюдения за тем, как ранние европейские Homo sapiens справлялись со своей новой средой.

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Как же Homo sapiens справлялись с новым континентом? Исследователи обнаружили, что артефакты из Романешти были приспособлены для изготовления высокостандартных лезвий из обтесанного камня, которые могли использоваться в качестве вкладышей для стрел или копий. Своеобразные точильные камни могли также использоваться для правки деревянных древков, что позволяет предположить, что Романешти были своего рода мастерской по метанию.

Тысячи артефактов, некоторые из которых находятся на расстоянии более 300 км, в сочетании со свидетельствами использования огня на месте, показывают, что Романешти были важным местом в ландшафте, к которому неоднократно возвращались. Микроскопический анализ поверхностей артефактов показывает, что большинство из них не использовались. Это позволяет предположить, что место могло использоваться как место изготовления инструментов, которые позже были перенесены за пределы участка.

Результаты изучения больших каменных собраний и их высококачественных контекстов из новых раскопок в Романешти указывают на изменение образа существования Homo sapiens по сравнению с неандертальцами, что помогает объяснить их успех.