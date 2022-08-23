Как в реальной жизни выглядит «Путь Моисея»

Существует природное явление, которое называют “Моисеевым чудом” или “Путем Моисея”. Оно происходит два раза в году и собирает толпы туристов и местных жителей, которые хотят увидеть его вживую. О том, почему это происходит и как выглядит природное явление — в материале “Рамблера”.

“Моисеево чудо” происходит на острове Чиндо в Желтом море, принадлежащем Южной Корее. Ежегодно оно происходит здесь два раза в год: в начале мая и в конце осени. Море здесь практически осушается так, что люди могут спокойно пройти с одного берега на другой. Именно поэтому природное явление сравнивают библейским сюжетом, в котором Моисей повел израильтян из Египта, раздвинув Красное море.

Видео дня

Ширина дороги в момент природного явления составляет 30-40 метров, а длина — 2,8 километра. На один час часть моря осушается, а потом тропа закрывается обратно.

Ученые утверждают, что “Моисеево чудо” появляется из-за разницы приливов и отливов в этом месте. Также день, когда происходит природное явление, определяют по фазам Луны. В этот период на остров приезжают тысячи людей, чтобы своими глазами увидеть, как море разделяется на две части. Также местные жители собирают морепродукты, которые оказались на этом месте во время отлива. Случалось и такое, что люди не успевали перейти дорогу. На этот случай во время отлива у берегов дежурят много полицейских лодок.

Несмотря на то, что явление сравнивают с сюжетом из Ветхого завета, у корейцев есть своя легенда, согласно которой и появилась эта дорога.

Однажды осужденный по имени Сон Дон Чжин был отправлен в ссылку, но его корабль потерпел крушение, но он смог выжить вместе со своей семьей. Они поселились на острове Чиндо, который был густо населен тиграми. Ежегодно тигры нападали на жителей острова, и в какой-то момент жители решили переехать на метрик. В деревне осталась лишь старушка Пон. Она не могла самостоятельно переплыть море, поэтому попросила Священного Дракона помочь ей. Он пришел к ней ночью и сказал идти через море по радуге. Когда Пон пришла, море расступилось перед ней, и она смогла воссоединиться с семьей.