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1 час назад

Огромный светящийся паук на фасаде здания попал на видео в Москве

Мослента

Огромный светящийся паук появился на фасаде здания Музея Москвы на фестивале цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities. Инсталляция принадлежит художнице Олеси Лавриненко SHUM.

Огромный светящийся паук на фасаде здания попал на видео в Москве
Фото: МослентаМослента

«В своем проекте Олеся Лавриненко исследует влияние шумового загрязнения на городских насекомых эЧеловеческий быт создает крупные помехи в их каналах вибрационной коммуникации, сбивает их с маршрутов и дезориентирует в процессе охоты. Художница визуализирует звуковые волны в форме абстрактного насекомого, которое замирает, будто бы прислушиваясь к окружающей среде», — говорится в описании работы.

Текстура объекта, попавшего на видео, сгенерирована с помощью алгоритмического кода, преобразующего аудиоряд в визуальный. Яркость «окраски» скульптуры отражает интенсивность звукового загрязнения в течение дня в одной локации.

В четверг, 25 августа, москвичи смогут увидеть еще один аудиовизуальный перформанс «Микро:множество», посвященный проблеме микропластика в окружающей среде.

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