Огромный светящийся паук на фасаде здания попал на видео в Москве

«В своем проекте Олеся Лавриненко исследует влияние шумового загрязнения на городских насекомых эЧеловеческий быт создает крупные помехи в их каналах вибрационной коммуникации, сбивает их с маршрутов и дезориентирует в процессе охоты. Художница визуализирует звуковые волны в форме абстрактного насекомого, которое замирает, будто бы прислушиваясь к окружающей среде», — говорится в описании работы.