В Дагестане песчаная буря накрыла стадо овец

Грузовик со стадом овец накрыло песчаной бурей в Дагестане. Дюжина животных буквально вросла в землю, передает «МИР 24».
Тонны песка закружились в воздухе под порывами сильнейшего ветра. Людям удалось избежать травм, а вот овцам повезло меньше. Укрыться им было негде, в итоге стремительно засыпало песком. В это время пастухи пытались откопать грузовик, который безнадежно увяз в том же песке.
Из-за ухудшения видимости дагестанским водителям рекомендовали оставаться дома. В ближайшие дни песчаные бури могут повториться.