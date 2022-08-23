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1 час назад

В Дагестане песчаная буря накрыла стадо овец

Мир24

Грузовик со стадом овец накрыло песчаной бурей в Дагестане. Дюжина животных буквально вросла в землю, передает «МИР 24».

В Дагестане песчаная буря накрыла стадо овец
Фото: Мир24Мир24

Тонны песка закружились в воздухе под порывами сильнейшего ветра. Людям удалось избежать травм, а вот овцам повезло меньше. Укрыться им было негде, в итоге стремительно засыпало песком. В это время пастухи пытались откопать грузовик, который безнадежно увяз в том же песке.

Из-за ухудшения видимости дагестанским водителям рекомендовали оставаться дома. В ближайшие дни песчаные бури могут повториться.

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