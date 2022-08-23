В Дагестане песчаная буря накрыла стадо овец

Тонны песка закружились в воздухе под порывами сильнейшего ветра. Людям удалось избежать травм, а вот овцам повезло меньше. Укрыться им было негде, в итоге стремительно засыпало песком. В это время пастухи пытались откопать грузовик, который безнадежно увяз в том же песке.