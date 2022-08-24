В Израиле нашли поместье, построенное 1,2 тыс. лет назад

Израильские археологи нашли в пустыне Негев на юге страны древнее поместье с сохранившимися фресками, возраст виллы оценивается в 1,2 тыс. лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление древностей еврейского государства.

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Находку сделали при раскопках в городе Рахат в Негеве. Это первая обнаруженная в данном регионе роскошная усадьба такого возраста. Археологи рассказали, что здание относится к раннеисламскому периоду (VIII – IX вв. н. э.), оно состояло из четырех крыльев с жилыми и служебными помещениями и центрального двора.

В одном из флигелей находился зал, вымощенный мрамором и камнем, его стены украшали фрески. На обнаруженных фрагментах росписи сохранились черная, желтая и синяя краски. Среди других находок – крупные печи, которые, вероятно, использовались для приготовления еды, а также фрагменты стеклянной посуды.

По мнению исследователей, главным открытием является комплекс сводчатых помещений на глубине 5,5 м под землей.

Как заявил директор Управления древностей Израиля Эли Эскозидо, поместье обнаружено между двумя древними мечетями, возможно, одними из самых ранних из когда-либо обнаруженных.