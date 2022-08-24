Следы динозавров нашли в Техасе благодаря засухе

Сильная засуха в американском штате Техас позволила исследователям обнаружить ранее неизвестные следы динозавра. Их возраст оценили в 113 миллионов лет, сообщает USA Today.

Фото: Мир24 Мир24

Находку сделали в государственном парке «Долина динозавров». Там расположены осадочные породы раннего мелового периода, на которых сохранились многочисленные следы древних существ.

Новую цепочку следов заметили на берегу реки Палукси. Ранее они были скрыты под водой, но сейчас из-за засухи поток сузился и отступил от берегов.

Палеонтологи осмотрели следы и определили, что они принадлежат акрокантозавру. Этот динозавр был хищником и передвигался на двух задних ногах. Взрослые особи достигали шести метров в высоту и семи тонн веса. Ученые отметили, что вид был похож на тираннозавров, хотя появился несколько раньше. Акрокантозавры оставляли отчетливые трехпалые отпечатки.

Рядом со следами хищника специалисты также заметили отпечатки Sauroposeidon proteles – травоядного гиганта, который достигал 18-21 метра в длину и 400 тон веса. Ученые предположили, что акрокантозавры охотились на этих существ, выбирая преимущественно детенышей или больных, раненых, ослабленных животных.

Также на берегах реки заметили другие следы, которые еще предстоит идентифицировать. По мнению исследователей, в меловой период территория современного парка представляла собой мелководные заводи огромного внутреннего моря. Динозавры ходили по густой липкой грязи на побережье, и та, застывая, сохраняла их следы на десятки миллионов лет.