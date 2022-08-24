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33 минуты назад

Израильские археологи обнаружили древнейшее роскошное поместье возрастом 1,2 тыс. лет

Газета.Ru

В Израильской пустыне Негев археологи нашли древнее поместье возрастом 1,2 тыс. лет. Об этом сообщило Управление древностей еврейского государства.

Археологи обнаружили древнейшее поместье возрастом 1,2 тыс. лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Виллу обнаружили при проведении раскопок в городе Рахат, по оценкам экспертов, это первая найденная в этой местности столь древняя роскошная усадьба. Дома разрушены, но сохранилось множество артефактов, в том числе фрески. Комплекс построили в раннеисламский период (VIII - IX вв. н. э.), в его состав входило четыре крыла с жилыми и служебными помещениями и двор посередине. В одном из флигелей располагался зал, вымощенный мрамором и камнем, его стены были украшены фресками.

Сообщается, что уцелели желтая, черная и синяя краски на отдельных фрагментах древних рисунков. Кроме того, удалось обнаружить крупные печи для готовки еды и осколки стеклянной посуды. Наиболее важным открытием специалисты считают комплекс сводчатых помещений на глубине 5,5 метров под землей. Изнутри эти хранилища достигают 2,5 метров в высоду, и они "были весьма тщательно построены, и, вероятно, вели в дополнительные подземные комплексы, которые еще не обнаружены", - отмечают исследователи.

"Расположенное между двумя древними мечетями поместье, найденное в ходе раскопок в Рахате, возможно, является одними из самых старых из когда-либо обнаруженных", - говорит директор Управления древностей Израиля Эли Эскозидо. -"Для нас большая удача, что остатки исламских построек были обнаружены в районе, запланированном для расширения города Рахат, что вызвало огромный интерес местного населения. Управление древностей и Управление по развитию и расселению бедуинов планируют совместно сохранить этот объект и открыть его для широкой публики".

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