Эксклюзив «Афиши»: билеты на мюзикл «Три товарища»

Пермский академический Театр-Театр покажет в столице мюзикл – лауреат премии «Золотая маска».

Фото: Кадр из мюзикла «Три товарища» Кадр из мюзикла «Три товарища»

В Москву с гастролями приезжает одна из самых известных пермских театральных трупп – Театр-Театр. 29 и 30 августа на сцене Театра им. Евгения Вахтангова они представят мюзикл по мотивам произведения Ремарка «Три товарища», с которым выиграли несколько премий «Золотая маска». Билеты доступны эксклюзивно на платформе «Афиша» до 29 августа со скидкой 25%.

Кадр из мюзикла «Три товарища»

Спектакль поражает масштабами – в нём задействовано 116 человек, а всё необходимое для постановки везут в Москву восемь фур: более 100 костюмов (от шикарных платьев до рабочих комбинезонов), порядка 15 париков, декорации на автоматизированном управлении, настоящие уличные фонари и специально отреставрированные настоящие немецкие ретроавтомобили – красный Mercedes-Benz 290 Cabriolet D (1935 г.), бежевый BMW 326 Cabriolet (1937 г.) и чёрный Opel Super 6 (1939 г.).

Борис Мильграм, режиссёр и автор либретто: «Театр, особенно музыкальный театр, не ставит задачу пересказать литературное произведение. Любой спектакль – это создание собственного высказывания на основе книги, создание другого мира. Близок или далёк от Ремарка наш мюзикл «Три товарища» – решать зрителям. Но если к финалу спектакля они перестанут соотносить с романом происходящее на сцене, значит у нас всё получилось».

Мюзикл «Три товарища» – абсолютно авторский проект: музыка и либретто написаны специально для труппы. За музыкальную часть спектакля отвечал композитор Евгений Загот, а движения ставил известный хореограф Егор Дружинин.