Ново-Татарская слобода как источник вдохновения

Что могло бы стать креативным стартом для проектировщиков промышленной зоны на Портовой?

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На этой неделе главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина представила первую концепцию застройки промышленной зоны на Портовой, которую разработало московское архитектурное бюро "Цимайло, Ляшенко и партнеры". Одновременно депрессивная и логистическая территория, об обновлении которой давно шла речь, занимает 287 гектаров. Архитекторы с проектом на 6 гектаров признались, что вдохновлялись башней и головным убором Сююмбике, а в решении фасадов и выборе цветов — национальной вышивкой XIX века. В нашей постоянной рубрике, рассказывающей об объектах Казани, мы дополним их список, который может повлиять на идеи московских и других зодчих.

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Мазут, Ичка, гуси и козел

Любопытно, что в рассказах о презентации никак не упоминается возникшая в 1749 году Ново-Татарская слобода, на территории которой, по сути, и будет проходить реновация. Во-первых, это изначально промышленная территория, на котором работали и кустарные производства, и заводы с фабриками, в частности по выделке меха, что привело к появлению Мехового комбината. И одна из улиц, которую можно увидеть на проектах территории, носит название Меховщиков. На ее пересечении с Портовой стоит дом, в котором до революции размещалась контора общества "Мазутъ" — одного из первых известных в губернии нефтеперерабатывающих предприятий Казани. Дом законсервирован волонтерами в январе 2021 года, а сейчас переживает строительство трассы, проходящей в нескольких метрах от него. Его строил Прокопий Полянин, рядом с домом проходит улица Татарстан. Исторически это конец города — далее шли луга с речкой Ичкой, гусями и утками.

Дом "Мазута" — редкое сохранившееся историческое здание в Ново-Татарке, еще одно — дом Якуба Козлова на Меховщиков, 78, также попадающее в портовую зону. Его фасад закрыт сайдингом, он окружен ангарами, так что в промзоне сейчас здание выглядит диковато. А когда-то вся улица Меховщиков с обеих сторон была застроена домами, в частности здесь жили эвакуировавшиеся во время Первой мировой войны польские татары — Резвавночи, Богдановичи... В доме Козлова в советское время находились средняя школа и автошкола. Сам Козлов, занимаясь кожевенным бизнесом, спонсировал "Алую мечеть" неподалеку. В слободе его называли "Кәҗә Якуп", "Козел Якуб".

Мечети и башни

Надо ли добавлять, что есть в Ново-Татарской слободе три мечети, хотя их облик вряд ли может вдохновлять проектировщиков — "Иске Таш" (сейчас проходит масштабную реставрацию), "Розовая" (работает как медресе) и "Урта-Таш". Последняя все не дождется обновления и восстановления минарета, хотя и стоит на видном месте — на углу Меховщиков и Кызыл Татарстан.

Нельзя оставить без внимания и каланчу пожарной части Меховой фабрики на улице Ирек. Она рассечена надвое — половина находится в Плетенях, и это наводит нас на тему доступности этого района, в случае расширения городу придется развить поперечные улицы, вроде Фаткуллина, Салиха Сайдашева, Галиасгара Камала. Пустующие пространства цехов, которые можно, как в каком-нибудь Манчестере, превратить хоть в креативное жилье, хоть в арт-кластер. Сейчас это фотолокация для любителей заброшки.

А как у малайзийцев

Пять лет назад с мастер-планом Казанского финансового района в Татарстане выступала управляющий директор и архитектор малайзийской компании APUDG Норлиза Хашим. Иностранцы тогда за счет своей страны занялись проектом, где сохранялось 95 гектаров зелени и застраивалось 656 гектаров. Компания разрабатывала проект совместно с татарстанским Фондом развития исламского бизнеса и финансов.