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2 часа назад

В пустыне Израиля нашли 1200-летний роскошный особняк

Lenta.ru

Археологи обнаружили богатое поместье возрастом 1200 лет на юге пустыни Негев в Израиле. Об этом сообщает издание CBSNews.

В пустыне Израиля нашли 1200-летний роскошный особняк
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дом имел внутренний двор и состоял из четырех крыльев с несколькими комнатами для жильцов. Одна из секций представляет собой мраморный коридор с каменными полами и стенами с искусным декором. Также были найдены артефакты, в том числе осколки украшенной стеклянной посуды.

Под внутренним двором археологи раскопали подземные помещения, которые использовались как хранилища, где воздух был более прохладным по сравнению с поверхностью, которую нагревало палящее солнце пустыни. Сводчатые проходы, которые строители хорошо продумали и сделали достаточно прочными, давали доступ к цистерне с холодной питьевой водой. Все это указывает на то, что владельцы жили в достатке, а их высокий статус позволил им построить роскошный особняк, который служил резиденцией и местом прием гостей.

Поместье находится рядом с древней мечетью того же периода, которую израильские археологи открыли в июне. По данным Управления древностей Израиля, на этом месте одновременно могло молиться несколько десятков мусульман. Известно, что мусульмане завоевали Негев в первой половине седьмого века.

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