Лес с грибами-гигантами обнаружили жители Новосибирска

«Вчера решили закрепить полученный в субботу результат. Вечером выехали из Новосибирска. Через Камень-на-Оби и Селиверстово до Волчихи. В Касмалинский бор приехали раньше восхода солнца. Начать решили с Селиверстово. Было интересно, докатился ли слой белого гриба до этого участка леса. Походив ради смеха в кромешной тьме с фонарем, полюбовавшись невероятно красивым звездным небом, решили оставить прогулку по бору в Селиверстово до лучших времён. Рассвет встречали в Волчихинском заказнике», — рассказывают участники паблика «Грибная Академия».