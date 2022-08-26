Лес с грибами-гигантами обнаружили жители Новосибирска

Группа заядлых новосибирских грибников отравилась в Алтайский край за дикоросами и нашла поляну с боровиками. Вес каждого чуть-чуть не дотягивал до килограмма.
«Вчера решили закрепить полученный в субботу результат. Вечером выехали из Новосибирска. Через Камень-на-Оби и Селиверстово до Волчихи. В Касмалинский бор приехали раньше восхода солнца. Начать решили с Селиверстово. Было интересно, докатился ли слой белого гриба до этого участка леса. Походив ради смеха в кромешной тьме с фонарем, полюбовавшись невероятно красивым звездным небом, решили оставить прогулку по бору в Селиверстово до лучших времён. Рассвет встречали в Волчихинском заказнике», — рассказывают участники паблика «Грибная Академия».
По их словам, белый гриб дался с большим трудом. Бор был очень приветлив, но скуп. Гриб заметно повзрослел. Причем, «брюнеты» почти всегда чистые, а «блондины» - с простреленными ногами.
«Появились в большом количестве маслята. Встречались подберезовики, подосиновики, сыроежки, подгруздки белые, лисички, рыжики. Для тех, кто воспримет эту информацию, как руководство к действию, подчеркну, что вероятность уехать из Волчихи с малым количеством белого гриба по-прежнему очень высока», — говорят новосибирские грибники.
Иван Медведев обнаружил огромный боровик.
«Богатырь найден у основания ствола дерева. Несмотря на свои размеры, гриб абсолютно чистый»,
— сказал Иван.
Это не рекордный размер. По словам Ивана Медведева, однажды на приемку сдали боровик весом 1,2 килограмма. «Правда, уже выросший. Но в этом же лесу нашли гриб весом 770 граммов. Им похвасталась Кристина Кильдишова.
«Такие грибы только на Алтае растут. Они светлые, имеют более выраженный вкус, и в нем очень мало влаги, практически все от него остаётся, не ужаривается и не уваривается», — подытожил Иван Медведев.