Фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет 27 августа в «Коломенском»

27 августа на территории музея-заповедника «Коломенское» пройдет XI Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Ожидается, что в нем примут участие не менее двух тысяч представителей из разных регионов России.

Фото: пресс-служба фестиваля «Русское поле» пресс-служба фестиваля «Русское поле»

Основными темами главного фольклорного события страны станут Год культурного наследия народов России, а также 875-летие Москвы. Программа «Русского поля» традиционно впечатлит посетителей своим масштабом. На территории фестиваля одновременно будут работать четыре сцены и восемь тематических площадок, как давно полюбившихся гостям, так и совершенно новых.

«Ежегодно «Русское поле» становится местом притяжения людей, которые любят и ценят историю России, ее богатое духовное наследие, многогранность традиций и обычаев, яркую и самобытную культуру. Тысячи творческих коллективов, ремесленников, товаропроизводителей и туроператоров съезжаются на фестиваль, чтобы подарить москвичам и гостям столицы настоящий «душевный русский выходной». В этом году в фестивале примут участие 49 регионов России, среди которых Республика Адыгея, Марий Эл, Удмуртия, Коми и Чувашия. Рад сообщить, что помимо россиян, на «Русское поле» приедут и творческие делегации из Турции, Узбекистана, ЛНР и Беларуси. «Русское поле» обещает стать не только прекрасным завершением лета, но и одним из самых ярких праздников столицы!»

В этом году на фестивале вновь откроется «Модный двор», на котором пройдут показы уникальных коллекций национальных костюмов от 22 российских дизайнеров.

Кроме того, для посетителей будет открыта «Национальная кухня». На самой вкусной площадке фестиваля пройдет представление ведущих гастрономических брендов регионов, мастер-классы и ярмарка крафтовой продукции от местных производителей.

Отдохнуть и подкрепиться можно будет на «Сытном дворе» — где разместятся точки питания с блюдами на любой вкус.

На «Площади регионов» пройдет выставка-ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства мастеров-ремесленников и товаропроизводителей России.

Новинки православной литературы будут представлены в уголке Издательства Сретенского монастыря: воспоминания о митрополите Антонии (Блуме) (1914-2003 гг.), написанные его духовной дочерью Джиллиан Кроу, «Живые свидетельства о святителе Иоанне Шанхайском, иеромонахе Серафиме (Роузе) и подвижниках благочестия Русского зарубежья» Ольги Рожневой, «Туринская Плащаница: свидетельства евангелистов и открытия ученых» архимандрита Иова (Гумерова), «Нескучная жизнь православного миссионера» протоиерея Олега Стеняева и другие.

На «Постоялом дворе» гостей познакомят с достопримечательностями и уникальными маршрутами регионов, которые можно сразу забронировать у представителей туристических компаний. Там же Комитет по туризму города Москвы представит увлекательную и познавательную программу «ПОЛЯРИУМ by RUSSPASS».

пресс-служба фестиваля «Русское поле»

Площадка-реконструкция «Молодецкая дружина» в этом году будет посвящена эпохе Петра Великого. В рамках работы площадки пройдут потешные бои, выставка вооружения и снаряжения времен Петра, ярмарка ремесел и мастер-классы.

Для самых юных гостей фестиваля будет работать площадка «Детские забавы» с играми, конкурсами, эстафетами и состязаниями, аттракционами и другими веселыми развлечениями.

Помимо масштабной развлекательной программы, «Русское поле» известно тем, что всякий раз удивляет гостей рекордами и конкурсами. На предстоящем фестивале в честь 875-летия столицы приготовят рекордное количество каши по рецептуре 1147 года. Специально для этого гастрономического события из Турции привезут уникальную кастрюлю, претендующую на звание самой большой. Отведать кушанье сможет каждый желающий на площадке «Национальная кухня». Там же пройдет конкурс поваров «От селянки до солянки 5 веков», приуроченный к 475-летнему юбилею упоминания солянки в книге рецептов «Домострой» (1547 год). Шеф-повара из Москвы, Республики Марий Эл, Республики Удмуртия, Курской, Смоленской, Ярославской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов примут участие в соревновании по приготовлению солянки в авторском исполнении с национальным акцентом. Ведущим кулинарного состязания выступит известный российский ресторанный критик и блогер Олег Назаров.

Еще одним сюрпризом, подготовленным организаторами специально для гостей «Русского поля», в этом году станут уникальные изделия-рекордсмены, созданные для фестивалей 2020 и 2021 годов, но из-за пандемии ранее показанные зрителям только в онлайн-формате. В «Партнерской» зоне фестиваля публике продемонстрируют: самое большое панно, расписанное мастерами Федоскинской фабрики миниатюрной живописи (1,80 на 1,40 м, 30 кг), самый длинный в мире рушник (210 м на 35 см, 30 кг) и самый большой поднос в России, украшенный росписью мастеров Жостовской фабрики (2,10 на 1,5 м, 84 кг). Посетители смогут сделать памятные фотографии на фоне эксклюзивных произведений народного промысла.

Одним из главных и ожидаемых событий фестиваля всегда становится гала-концерт с участием известных отечественных исполнителей и хоровых коллективов России. В этом году его откроют выступления большого русского хора участников «Русского поля» и Академического хора Русской песни радио «Орфей» в сопровождении Государственного академического народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

В течение всего дня на «Музыкальной площади» фестиваля выступят: SHAMAN, Сергей Лазарев, Зара, Дмитрий Маликов, Ольга Кормухина, Алексей Петрухин и группа «Губерния», группа «Пятеро», Надежда Крыгина, Ксения Дежнева, Эмиль Кадыров, мужской хор «Пересвет», Московский казачий хор, Национальное шоу России «Кострома», Праздничный хор Данилова монастыря.

«Душевный русский выходной» завершится красочным фейерверком и исполнением популярной песни «Я русский».

Присоединиться к народным гуляньям можно будет не только офлайн в «Коломенском», но и онлайн из любой точки мира. Прямая трансляция ключевых событий фестиваля будет доступна на официальном сайте «Русского поля», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и на портале Культура.рф.