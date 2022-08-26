SHAMAN 1 сентября в «Главклубе»

SHAMAN - популярный российский певец, поэт и композитор. За плечами артиста три музыкальных образования, включая РАМ им. Гнесиных, и многолетний опыт сценической деятельности. SHAMAN самостоятельно продюсирует свое творчество и является автором слов и музыки всех своих песен.

SHAMAN добился популярности благодаря интернету. Его песня «Встанем», выпущенная 23 февраля 2022 года, попала в тренды соцсетей и молниеносно стала народным хитом. На данный момент видео на это песню набрало в соцсетях артиста более 35 млн просмотров. 22 июля музыкант выпустил рок-манифест «Я русский», который произвел в интернете эффект разорвавшейся бомбы. На протяжении 12 дней с момента релиза, клип на песню находится на первом месте в трендах и чартах YouTube и собрал за это время более 6,5 млн просмотров, около полмиллиона лайков и 100 тысяч комментариев. Сегодня число подписчиков в соцсетях музыканта превышает 3 млн. Его песни регулярно звучат в эфире радио и ТВ.