Столица льна, родина Снегурочки: Костроме – 870 лет

Сегодня день рождения отмечает Кострома, ей 870 лет. Это российская столица льна, сыра и родина Снегурочки. А еще самый красивый город «Золотого кольца». Известной Кострома стала благодаря Павлу Третьякову – здесь коллекционер открыл льняную мануфактуру, на деньги который покупал картины. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Елена Ширяева.

Фото: Unsplash Unsplash

В центре Костромы стоит памятник человеку, которому костромчане обязаны многим. Это не основатель города Юрий Долгорукий, а купец Павел Третьяков. На постаменте – слова, которым он следовал: «Нажитое от общества должно вернуться обществу». А у ног – лен. Из него то и «соткал» свою галерею.

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Он смотрит в сторону льняной мануфактуры. Павел Третьяков становится ее владельцем в 32 года. При нем предприятие становиться одним из самых мощных в России. Большую часть дохода от производства тканей он направлял на создание галереи.

Третьяков, как и раньше, сидит на заводе и думает о делах. Но теперь в миниатюре, из льна. Он знал, что «кто посеет лен, пожнет золото». И сделал Кострому льняной столицей. На заводе шили все: от тканей для платьев до полотенец для царей.

«Эта эмблема была поставлена 120 лет назад. Это высочайшее качество. И за эти ткани они были удостоен звания поставщиков двора императорского величества».

Виктор Афанасин продолжает дело Третьякова. Открыл музей при мануфактуре. Чтобы люди знали: московский купец не только картины собирал, а целый город при заводе построил.

«Была своя больница, аптека при больнице. И уникально то, что ясли были и был даже свой роддом».

Все, что построил Третьяков, работает до сих пор. Он вложил в завод 270 тысяч золотых рублей – огромные деньги. Дал работу почти всему городу.

«Покупая самое современное иностранное оборудование того времени, он ни одного иностранного специалиста не привлекал. Все делают умами российских жителей, простых костромских крестьян, которые стали мастерами своего дело», – рассказал заместитель директора Новой Костромской льняной мануфактуры, хранитель музея Виктор Афанасин.

Эта ткацкая машина 1880 года, она стояла на мануфактуре при Третьякове.

«Это особая реликвия. Станок делал ткань шириной 75 сантиметров. Работали на них мужчины».

В годы Великой Отечественной на заводе шили ткани для нужд фронта, а в послевоенное время предприятие стало самым крупным в Европе.

«Мы являемся единственным комбинатом такого формата в России, где реализован полный цикл производства тканей: от прядения до готовых изделий. Тенденция такова, что предприятия закрываются, а мы, как наследники дела Третьякова, функционируем», – отметил заместитель директора по экономике и финансам Новой Костромской льняной мануфактуры Дмитрий Ефимов.

«Это будет полотенце, и этот рисунок называется женским именем Лидия».

Почти половину своей жизни Светлана работает на заводе. Следит за машинами, которые раскрашивают ткани яркими узорами.

«Туристов очень много приходит, восхищаются нашей красотой. Говорят, что нам памятники ставить надо, что у нас такая профессия!», – сказала Светлана Мухина.