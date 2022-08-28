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2 часа назад

Названы самые известные места торговли мороженым в советское время

Мослента

В советские годы мороженое было дешевым и оттого доступным всем. Им торговали везде — на улицах, в парках, в больших магазинах. Самые известные места торговли мороженым в то время назвала «Мослента».

Названы самые известные места торговли мороженым в советское время
Фото: МослентаМослента

Большой популярностью пользовалось мороженое в «Детском мире» на Лубянке и в ГУМе. Там холодное лакомство в вафельных стаканчиках разбирали мгновенно, продавщицам приходилось постоянно бегать за новыми порциями, а новые покупатели терпеливо их ждали.

У многих с мороженым ассоциировались походы в кино: оно съедалось до начала сеанса и после него. Во время демонстрации фильма также отовсюду можно было услышать шуршание оберток.

Ели мороженое и в театрах, и даже на футбольных матчах. К примеру, футбол на «Динамо» и в «Лужниках» был от него неотделим.

Места,Динамо,
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