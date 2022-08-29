«Сестры Зайцевы» назвали главное отличие москвичей

«Жители Москвы — это люди, которые всегда куда-то спешат, у которых никогда нет времени, настолько они заняты хорошим делом (естественно). А жители других городов — более спокойный народ, приветливый, потому что у них много времени, чтобы с тобой поговорить, объяснить что-то. Склад характера Москвы очень похож на мой», — призналась одна из участниц дуэта Татьяна.