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2 часа назад

«Сестры Зайцевы» назвали главное отличие москвичей от жителей других городов

Мослентаиещё 1

Главное отличие москвичей от жителей других городов в беседе с «Москвич Mag» назвали участницы популярного в России и Америке музыкального дуэта «Сестры Зайцевы» Татьяна и Елена Зайцевы.

«Сестры Зайцевы» назвали главное отличие москвичей
Фото: МослентаМослента

Артистки считают, что москвичи постоянно торопятся: так, по их словам, было всегда и до сих пор не поменялось.

«Жители Москвы — это люди, которые всегда куда-то спешат, у которых никогда нет времени, настолько они заняты хорошим делом (естественно). А жители других городов — более спокойный народ, приветливый, потому что у них много времени, чтобы с тобой поговорить, объяснить что-то. Склад характера Москвы очень похож на мой», — призналась одна из участниц дуэта Татьяна.

Места,Елена Зайцева,
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